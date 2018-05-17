缺救生設備 黑鷹不適合救難? 飛安會：重點在設專責單位

2018-05-17

〔記者陳宜加、陳薏云／綜合報導〕空勤總隊黑鷹直升機2月於蘭嶼執行醫療任務時失事，機上6人恐全數罹難。有民航業者認為，國內僅綠島、蘭嶼由黑鷹後送，但黑鷹是作戰用直升機，缺乏救生設備，相較其他離島使用專門救難的海豚直升機，對東部離島居民不公平。飛安會與學者認為，黑鷹、海豚各有優劣，救難本具風險性，成立專責飛安監理單位才是長遠之計。

軍用機若加掛浮筒 不利逃生

黑鷹失事後，救難任務應使用黑鷹或海豚，再度引起話題。蘭嶼當地業者指出，空勤總隊黑鷹直升機並未配備「浮筒」，在缺乏救生設備下，落水生還機率幾乎為零。但空勤總隊日前反駁，作戰用的黑鷹若加掛浮筒，反而阻礙機上人員逃生。

對此，飛安會執行長王興中指出，過去飛安會曾建議空勤總隊於執行救援任務時，直升機上人員應穿著救生衣等防護裝備；一般而言，航空器若配備浮筒，撞擊水面時應可發揮浮在水面上功能，但每個航空器基本配備不同，應個案認定。

空勤總隊直升機近16年發生11起事故，除了2月黑鷹事故，過去已造成10人罹難。飛安會3月再度建議內政部，應成立正式飛安管理單位，並有專職、專責且有效的監理機制，改善公務航空器飛航安全。

新設機構牽動編制 須研議

空勤總隊昨表示，黑鷹定位為軍用機，黑鷹UH-60M直升機製造商曾做過測試，發現加掛浮筒不會增加逃生機率，反而影響飛機重量，逃生路線也會受阻。空勤總隊也都會要求機上人員執行越海勤務時須穿上救生背心，機上備有救生艇、氣瓶；飛安會建議成立獨立飛安監理機制，牽動整個機關的人事編制，需要時間研議。

開南大學空運管理系副教授盧衍良認為，空勤總隊與民用航空器不同，屬於任務導向，作業過程本具風險性，更需要獨立監理單位，期許未來各層面都能逐一改善精進。