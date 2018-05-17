吸附系統快速捕捉／台大研發團隊 全球最會抓二氧化碳

2018-05-17

〔記者簡惠茹／台北報導〕全球最會抓二氧化碳的團隊就在台灣！二氧化碳造成溫室效應是全球關注議題，台大化工教授童國倫團隊研發出全球首創的二氧化碳吸附和轉化系統，不但可以快速捕捉二氧化碳，還能將高濃度二氧化碳脫附後，再製作成化學品。童國倫說，希望達到輔助工業界達到綠色生產，正跟企業商談合作中。

盼輔助工業界 達到綠色生產

科技部表示，為了配合國家節能減碳政策，推動能源國家型科技計畫，與循環材料高值化專案計畫，台大化工系教授童國倫、陳誠亮和吳嘉文研究團隊成功整合這兩項計畫，開發出領先全球的創新技術，「創新型中空金屬纖維二氧化碳吸附／觸媒轉化系統」，其中碳捕捉的材料技術獲得美國匹茲堡發明競賽金牌獎。

從二氧化碳捕捉到轉化，研究團隊都頻頻獲獎，童國倫研究團隊開發出中空金屬纖維二氧化碳吸附器，童國倫說，1立方公尺的模組，每天可以捕捉3.9噸的二氧化碳，吸附器纖維表面上含有大量均勻分散的二氧化矽多孔吸附粒子，可以快速捕捉二氧化碳，再將高濃度的二氧化碳脫附再利用，成功解決傳統裝置熱效率差且壽命短的缺點。

「不只捕捉，還要轉化成有用的化學品。」童國倫說，原本二氧化碳捕捉後都是以封存為主，但新的轉化技術可以捕捉二氧化碳後，還能再創造成化學品，達到循環經濟的效果。

二氧化碳脫附 再製化學品

經過團隊研發出來的觸媒，如果二氧化碳濃度為10%，一天可以處理100公斤的廢氣，24小時內可以將75％的二氧化碳轉化成有用的化學品，例如可以合成一次性醫用或食品包裝塑膠材料碳酸亞丙酯。

童國倫說，以前的觸媒轉化系統都以陶瓷薄膜為主，但陶瓷易碎且封裝困難，研究團隊研發的陶瓷金屬複合材料觸媒轉化反應器，解決過去陶瓷薄膜的缺點，結合奈米孔洞金屬有機骨架材料，大幅提升反應面積，也能增加反應速率。