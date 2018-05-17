台灣成功發射／鳳凰立方衛星 運作1年繞地球5701圈

2018-05-17

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣第一枚成功發射與運作的立方衛星「鳳凰立方衛星」，去年5月由國際太空站釋放迄今，已成功運作1週年，總計繞地球5701圈，每日通過台灣3至4次，飛行距離超過2億4千萬公里，相當於環台灣島21萬圈或來回月球315趟。

鳳凰立方衛星是成功大學參與歐盟主辦的跨國QB50計畫自主發展的二公斤等級衛星，長度10公分、高度20公分，由成大電機系教授莊智清與航太系教授苗君易帶領團隊費時4年完成，搭載「離子／中性粒子質譜儀」，還有成大自主研發的「太陽極紫外光探針」，在QB50計畫共釋放的36枚立方衛星中，是少數仍正常運作的衛星之一，也是10個搭載相同「離子／中性粒子質譜儀」的QB50立方衛星中，目前為止唯一提供中低變溫層（高度在2百至4百公里）之離子與中性粒子密度與分布資料的衛星，為35年來，首次有關太空中低變溫層現地量測的資料。

成大：立方衛星造價較低

莊智清指出，鳳凰立方衛星現行的軌道高度已由最初的410公里降到約370公里。太空中低變溫層是一般飛機無法到達、探空火箭僅能短暫穿越，採用地面或衛星雷達只能遙測，立方衛星研製的成本較一般衛星造價低，且發展期程短，QB50計畫是歐盟首次嘗試應用立方衛星群於太空中低變溫層進行多點現地量測，量測不同空間與時間的離子、中性粒子、電子、氧原子、溫度等物理量，提供大氣與太空建模所需，有利於針對地球暖化、大氣科學、太空天氣、高超音速飛行、太空旅行等研究。

QB50計畫釋放的立方衛星，除了台灣的成大一枚，還有澳洲、南非、中國等國共36枚。