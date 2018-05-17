144萬用戶搶辦499吃到飽／傳中華電降速 NCC將實測網速

2018-05-17

〔記者劉力仁、王憶紅、李雅雯／綜合報導〕電信業者推出499不限資格吃到飽資費專案，引爆消費者瘋狂排隊、電信員工超時工作等亂象。中華電信統計，7天優惠期限內，約有144萬用戶移動到499方案，外界傳言因499方案用戶太多，恐將暗中降499資費消費者網速。國家通訊傳播委員會（NCC）昨表示，將實地量測速度並至機房檢查，維護消費者權益。

499之亂 NCC要求一週內說明

另外，499之亂引爆民怨及員工權益問題，NCC將要求業者一週內提出說明，電信業者恐被依電信法第63條罰新台幣30萬至300萬元。

超時加班 總罰金上看2790萬

而因應排隊人潮，中華電信和子公司宏華員工超時加班因應，也陸續被勞檢處罰，目前台北、新北、台中、台南和高雄等五都，對中華電和宏華開罰金額已達606萬元，宜蘭縣也開罰100萬元。若按勞動部職安署初步統計違規件數29件，中華電、宏華國際（中華電子公司）、神腦國際都上違規榜，若都採最高罰鍰，總罰鍰金額可能上看2790萬元。

勞檢挨罰 中華電擬行政救濟

中華電信協理沈馥馥指出，研議採取行政救濟措施。勞動部長許銘春則表示，各地勞工局查獲的違反勞基法情形很明確；企業追求利潤過程，不該賠上勞工健康和企業形象。

NCC發言人翁柏宗表示，這一波499方案，電信業者沒有充分考量到新舊客戶權益及折價差異，高資費用戶覺得沒有被電信公司照顧到、客訴不斷，龐大申辦潮導致客服專線無法接通，消費者大排長龍，甚至到半夜還在等候辦理，電信員工的勞動權益也受影響。

遠傳跟台哥大 移動客戶未出爐

這一波優惠方案更造成電信用戶大移動，以中華電信為例，包括老客戶解約改選499方案、其他電信公司用戶轉移到中華電信、新增客戶等，中華電信回報給NCC數據約144萬用戶；遠傳跟台哥大移動的客戶數目尚未統計出爐。

翁柏宗表示，將請電信業者一週內補充說明事先規劃方式、客戶服務情況，還有後續的消費者權益保障。NCC將會實地量測網速或不定期至電信業者機房檢測，了解是否降低服務品質。

中華電：硬體可負荷 不會變慢

中華電信行銷處副總林文智表示，499方案大部分是原中華電信的老客戶更換方案，對中華電信硬體的負荷並沒有巨幅增加，降網速是無稽之談。