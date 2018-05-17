陽明研發骨水泥新醫材 降低外漏機率

2018-05-17

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣生技新創團隊遍地開花，脊椎骨折後進行骨水泥灌注，滲漏恐將面臨死亡風險，WeMED團隊研發出創新醫材，有效降低外漏機率；瑞提納團隊則開發出整合眼底疾病偵測系統，協助早期篩檢視網膜病變高風險患者。

國研院昨天舉辦新創成果媒合會「二○一八Taiwan B.I.G. Demo」，邀集二十一組新創團隊參與，涉及領域包含生技、資訊等。科技部長陳良基表示，希望新創團隊的成果不再只是展示，而有更多具體落實為產品的機會。

科技部指導、國研院科技政策研究與資訊中心執行的「創業培育專案計畫」已邁入第六年，科政中心主任莊裕澤表示，六年來已經培育新創團隊共四百四十隊，孕育一百三十九家新創公司，募集資金超過二十一億元。

「WeMED」是由陽明大學生物醫學工程學系教授朱唯勤所組成的生技新創團隊，朱唯勤的助理吳岳峯表示，台灣每年有超過六萬人出現脊椎壓迫性骨折問題，主要治療方式為灌注骨水泥，但是骨水泥一旦滲漏，不但可能造成肺栓塞，甚至還會癱瘓、死亡，一千名患者中可能就有四名面臨高風險。

WeMED團隊研發出降低骨水泥外漏風險的創新醫材「負壓導引灌注指示器」，透過負壓導引，輔助調整骨水泥的灌注速率，降低外漏風險。

瑞提納團隊則是開發「整合眼底疾病偵測系統」。團隊表示，許多眼疾初期沒有明顯症狀，等到眼睛不適求診時，已經是中後期難以治療，透過團隊開發的系統，可以協助醫師更早篩檢出有視網膜病變的高風險患者，讓病人及早接受治療。