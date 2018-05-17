賴揆提三對策 務實面對重大議題

2018-05-17

記者李欣芳／特稿

行政院研議多時的少子化、低薪對策與檢討移民法規三大議題，閣揆賴清德本週連續三場記者會親自宣布對策，特別是少子化引發的人口危機，決定擴大發放育兒津貼，並檢討當前趨於保守的移民政策，展現務實解決問題的基本誠意。只是，挑戰才要開始，政院的育兒津貼雖擴大發放到四歲，但台北市發放到五歲，中央與地方未來仍需進一步溝通與磨合。

這次公布搶救少子化對策，涉及政府自一○九年起每年要投入高達逾三八二億元總經費，嘉惠總人數最多，影響層面廣、社會關注度最高。行政院宣布少子化、低薪等對策後，不免引發爭論與批評，尤其地方政府對擴大育兒津貼如何接招，是否有縣市在年底選舉前加碼，後續效應頗值得觀察。

然而，賴清德去年九月上任以來，定位為「實事內閣」，面對台灣人口老化危機、年輕人不敢結婚生子、青年薪資結構長期停滯不前、移民政策過於保守難以吸引外國人才來台等台灣結構面的重大問題，他承諾要提出對策，展現做實事、務實解決問題的精神，其出發點值得肯定。

尤其，蔡總統執政將屆滿兩週年之際，行政院要扭轉近來在深澳電廠與台大校長遴選爭議處於被動挨打局面，由賴揆設定議題、主動出擊，以密集記者會增加政策議題曝光度的機會，釋出政策利多。

面對少子化、青年低薪等棘手議題，持平而論，這些台灣長期存在的結構面議題，難有完美解方，解決這些問題也不是一蹴可幾，以少子化的對策為例，政院方案是否妥適，是可受公評之事，在具體對策公布後，可以預見，將引發台灣社會正反意見的論戰，但若能促進社會進一步對話，嚴肅面對當前台灣危機逐步落實解決方案，減輕家長養兒育女的負擔，將是全體國人的福氣。