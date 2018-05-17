育兒利多！2~5歲唸「準公幼」每月學費4500／政院宣布15縣市8月先上路 六都明年8月實施

2018-05-17

〔記者李欣芳、林惠琴、林曉雲、吳亮儀／台北報導〕為減輕家長養育幼兒負擔，行政院與私立幼托單位合作，由官方補貼，並推動私立幼兒園與私立托嬰中心公共化等措施，提供「準公共化」教保服務。今年八月起，綜所稅率未達廿％的一般家庭，將零到兩歲幼兒送交與官方合作的私托，家長每月自付七千元至一萬六千元。此外，二到五歲兒童就讀準公共化幼兒園，不限定綜所稅率，家長每月僅負擔四千五百元至三千五百元，今年八月於六都以外十五縣市先行上路，明年八月全面實施。

衛福部長陳時中強調，新政策最主要是「減輕負擔、安心托育、提升勞動參與率」，坦言對催生頂多是間接效果，「我們已經認清楚單一政策沒辦法達到增加生育率的目的，要各個部會一起努力，各國的經驗都這樣」。

零到2歲送私托 每月自付7000到16000

針對零到兩歲托嬰方面，衛福部社會及家庭署副署長陳素春解釋，除了規劃中的公共托育家園（社區公共保母）由原先一年設立四十個據點擴大為八十個據點外，對於送托小孩的家庭，將與地方政府討論，規劃由政府與保母、私立托嬰中心、公設民營托嬰中心簽約購買服務。只要家長將孩子送至與政府合作的托育相關單位，政府每月依家庭經濟條件，協助支付六千元至一萬元的托育費用。

政府訂收費價格 避免私托隨意漲價

此外，衛福部會與地方政府共同訂定托育費用收費價格，並進行管理，避免業者隨意漲價，將致力於托育費用支出控制在家庭可支配所得十％至十五％。一方面減輕家庭負擔，另一方面，合作契約的托育單位有穩定案源，確保教保服務人員薪資、托育品質。

至於二到五歲兒童就讀準公共化幼兒園，國教署副署長許麗娟說明，一般家庭幼兒的家長自付額每月四千五百元，第三胎以上三千五百元；低收入戶及中低收入戶家庭子女免繳費。其教師與教保員每月投保薪資不低於兩萬九千元，並通過基礎評鑑、建物安全合格、師資配置情形符合規定、課程與教學具良好品質等，再搭配輔導及退場等把關機制。

111年公幼增加2247班 供6萬幼兒就讀

為使公私幼學生人數的比例由三比七調為四比六，許麗娟表示，教育部持續擴展平價教保服務，擴大公共教保服務量，地方政府增設公立及非營利幼兒園，迄一○九年將可增加一二四七班；一一○年和一一一年，將優先於尚無附設幼兒園或非營利幼兒園的公立國小設置幼兒園，達到國小校校有幼兒園，預計增設一千班；兩者合計可增加二二四七班，提供六萬二四九個就讀公共化幼兒園的機會。

政府推動準公共化教保服務，預估明年準公共化托育服務量，零到兩歲提供五萬人，二到五歲則達廿一．九萬人。