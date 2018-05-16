救南台灣觀光 每團最高補助3萬

2018-05-16

〔記者簡惠茹／台北報導〕為提振國內觀光，觀光局昨宣布，即起編列四千萬元鼓勵組團前往南部縣市旅遊，行程包含西拉雅、高雄茂林、屏東大鵬灣、澎湖及台東縣東海岸等五大國家風景區，每團最高可享三萬元的住宿及交通費用補助，希望藉此帶動南部和國家風景區人潮，為暑假旺季奠定基礎。

墾丁高物價等負面消息不斷曝光，連帶衝擊南部觀光旅遊，交通部觀光局指出，即起至六月卅日止，將先針對台南市西拉雅、高雄市茂林、屏東縣大鵬灣及台東縣的東海岸等四個國家風景區，提出旅遊補助。

只要旅行團的行程納入上述國家風景區，旅遊期間為平日、天數為兩天一夜以上，且需住宿於當地縣市至少一晚，每團就可享有最高三萬元的補助費用，包括每人每日住宿費補助五百元、二分之一的交通費用。

觀光局舉例指出，西拉雅國家風景區擁有知名烏山頭水庫，且正舉行「西拉雅水漾風車嘉年華」，繽紛的風車隧道是許多遊客打卡景點，活動至六月十日止；茂林國家風景區更是生態旅遊的好選擇，四月至十月是茂林谷植物生長最佳時期，可看到近兩百種植物，生態相當豐富。

澎湖國家風景區則配合海灣旅遊年會，補助將從十月一日實施至十一月十五日，每團最高可補助五萬元，也希望透過一個半月的時間，刺激澎湖離島的平日和淡季旅遊。