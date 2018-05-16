直飛紐西蘭 來回機票免兩萬

2018-05-16

〔記者陳宜加／台北報導〕將於十一月重新飛進台灣天空的紐西蘭航空，為復航暖身，六月加強促銷，來回直飛機票不到兩萬元；國籍航空公司也有備而來，華航線上旅展延長促銷期限，布里斯本一萬三千元有找，搭配與澳洲航空共掛班號，同樣可達紐西蘭。

11月紐航復飛 6/11前預訂享優惠

紐航昨宣布，六月十一日前限時優惠，預訂自十一月一日起開航的台北—奧克蘭直飛來回機票，未稅價一萬八九○○元起。紐航是紐西蘭唯一直飛，每週提供五班往返，飛行時間約為十一小時，無須轉機。

紐航也首創「Emoji玩樂地圖」，旅客利用Emoji表情符號，即可規劃行程。紐航指出，社群網站發達，Emoji、貼圖漸取代純文字，在紐航臉書留言或於地圖網頁輸入與紐西蘭相關的Emoji，就會推薦景點。

紐航全球品牌及內容行銷總經理Jodi Williams表示，年輕族群愛用Emoji，玩樂地圖並結合現代人仰賴的社群網站，協助旅客規劃專屬旅程，並推薦高空彈跳、賞鯨、觀星等亮點遊程。

目前台灣尚未直飛紐西蘭，華航、長榮是直飛澳洲，旅客可以轉機，或到香港、新加坡、東京、上海、首爾、曼谷前往。

紐澳市場向來是亞洲各大航空公司一大戰場，爭搶紐澳轉往歐美的中轉客源。華航自今年夏季班表開始，紐澳航線全面使用A350執飛，包括墨爾本每週兩班、雪梨每週九班、布里斯本延伸至奧克蘭則天天飛航。

為滿足歐洲—紐澳間的雙向旅運需求，華航自有航點外，同時與澳洲航空合作，提供澳洲內陸航點接轉服務，今年仍持續與澳航共用班號，鞏固市占率。

長榮紐澳航線目前無促銷，台北—布里斯本航線每週四班直飛，旺季期間增為每週五班，因與紐航同屬星空聯盟，雙方可能將有合作。