全台僅存德國洋行建築 修復重見「開天」拱形窗

2018-05-16

〔記者劉婉君／台南報導〕有一百四十年歷史的台南市定古蹟原德商東興洋行，為台灣目前僅存的德國洋行建築，見證《天津條約》後，安平開港、洋商來台從事國際貿易的歷史，以及安平海岸線變遷的歷程。台南市政府去年展開古蹟修復後，發現原本方形的門窗上方皆有拱形「開天」設計，屋頂部分木材還可見手斧的痕跡，推判應是百年前原始的建築樣貌及建材，將回復古蹟百年前的風貌。

140年歷史 見證安平港變遷

東興洋行由德國商人於一八七五年至一八八○年間（清光緒初年）在安平運河沿岸開設，當時與怡記、和記、德記、唻記合稱「安平五大洋行」，融合東西方建築特色與工法，是德商在台設立的八處洋行中，目前唯一留存者，日治時期與一九七○年都曾整修。

市府早在二○一四年即進行古蹟修復的規劃設計，但○二○六美濃地震導致拱圈迴廊前傾十五公分，將震損工程納入後，將於今年底修復完成。

負責修復工程的建築師張玉璜表示，迴廊具有遮陽、遮雨的作用，目前已回調十公分左右，修復過程中，原以為是方形的門窗上，都有拱形「開天」設計，但被以碎磚填塞，推判可能是前兩次修復時封填的，將逐一恢復原貌，讓民眾可以看到原始的建築意象。

另，屋頂木材有方形及圓形兩種，其中圓形可見手斧的痕跡，初步推測是一八八○年前的東興洋行原始木材；而方形木材應是指定為古蹟之後，市府修復工程時汰換的。

未來東興洋行可望串聯安平古堡、億載金城與安平樹屋等周邊人文景點，為安平地區創造新契機。