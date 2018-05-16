低價吃到飽難退場 銷售管理需升級

2018-05-16

消基會：不應塑造 「史上最低」、「錯過不再」印象

〔記者陳宜加、楊綿傑／台北報導〕中華電信爆發「四九九之亂」，各家電信業者跟進促銷，昨日資費大戰終於落幕。消基會董事長游開雄直言，低資費當然更受消費者青睞，資費戰開打至今，業者每每宣稱「錯過不再」，但祭出資費卻越來越低，促銷就不應誤導消費者、促銷更要注意服務品質不能降低，未來主管機關應加強輔導，確保市場良性競爭。

電信三雄四九九吃到飽方案，昨為申辦最後一天，電信三雄均定調，這次是短期促銷，表態不延期。但業界預料，4G資費戰從開台之初打到現在，每回都越殺越低，在消費者預期心理和競爭態勢下，低價吃到飽很難真的退場。

游開雄表示，站在消費者角度，資費越低當然越受青睞，此次四九九之亂的問題不在於低價競爭策略，而在於過去各大電信業者祭出低價策略時，總是塑造「史上最低」、「錯過不再」等印象，導致一推出便造成蜂擁申辦熱潮，進而引發排隊民怨。

他說，業者在4G、甚至未來5G時代，推出優惠或促銷方案時，不應製造「不可能再低」的錯誤印象，讓消費者誤以為資費多寡有「地板」，產生過度預期。

服務品質差 學者：易失顧客忠誠度

游開雄也建議，主管機關NCC應加強輔導電信業者，良性競爭。針對中華電信這次促銷做法，他批評，消費者超乎預期踴躍，付出太高社會成本，業者應於第一時間提出危機處理的配套措施，而非最後一刻才宣布可延長、簡化作業程序。

台藝大廣電系教授賴祥蔚也直言，這次四九九低價方案像是一場沒有思考周延的行銷戰，申辦過程不僅基層勞工辛苦、排隊民眾也怨聲載道，後面又臨時宣布可以網路登記，民眾樂見低廉電信資費的市場發展，但申辦過程紊亂，相信沒幾個人會因此感謝中華電信，申辦方式應該有更具效率、更科技的方式，減少大排長龍的問題。

賴祥蔚也指出，有些人申辦後，也許因為心理作用，覺得上網速度變慢；另一方面雖得到一些新客戶，但也得罪、損失了老客戶，如果電信市場不比提升服務品質，容易失去顧客忠誠度。