變相延長499？ 電信三雄祭網路登記

2018-05-16

昨日排隊人潮變少 月底前辦完手續便享優惠

〔記者楊綿傑、李雅雯／綜合報導〕「四九九吃到飽」資費申請昨進入最後一天，排隊人潮變少，電信三雄陸續宣布開放民眾網路預約登記，只要在昨午夜十二時前於網路門市完成預約申辦，後續於卅一日前再完成相關手續即可，但需解約再申辦的民眾，仍須親自到門市辦理，外界解讀為「變相延長」。

昨日午夜截止登記

中華電信昨早召開記者會，對外宣布符合先上網登記、本月底前上網核證即可的方案，包括NP攜碼、新申辦、3G升級4G等用戶，昨天可以先上emome網站預填資料、辦理四九九及二九九方案，不用現場搶搭末班車。中華電信也解釋，此為考量客戶取件時間的措施，並沒有延長申辦時間。

繼中華電信之後，遠傳及台哥大也陸續跟進並宣布，只要在昨天午夜十二時前於網路門市完成申辦，後續再到門市完成相關手續即可。

遠傳電信表示，為了方便民眾免衝門市也可申辦到四九九優惠方案，先網路申辦，後續會直接由快遞進行收件跟寄送SIM卡的程序，且無論新申辦、攜碼以及符合續約資格者均適用，希望省去民眾前往門市排隊的時間，紓解門市的業務辦理量。

台灣大哥大表示，凡是新申辦、攜碼及符合續約資格者，只要在昨天午夜十二時前，於網路門市完成申請手續，即視同完成申辦程序，月底前完成相關手續即可。昨在門市營業時間結束前，進入門市申辦的民眾，若未能及時完成作業者，會先留下客戶資料，門市再主動聯絡民眾前往門市完成申辦程序。

不過，網路申辦不適用於仍有合約在身、需要解約繳納違約金的用戶。三家電信業者均表示，因為這類客戶需進行解約及繳納違約金的程序，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。

中華電勞檢遭罰 將提行政救濟

四九九吃到飽方案引爆全國搶辦風潮，也造成各電信公司第一線人力吃緊。勞動部職業安全衛生署日前發文要求全面勞檢電信業者，已有多個縣市針對違規電信業者開罰，開罰項目多是勞工超時工作；職安署預計會在一週內統整資料，對外公布。

此外，勞動相關單位已開罰中華電信超過六百萬元。中華電表示，將提行政救濟，盼有機會向主管機關說明，爭取轉圜餘地。