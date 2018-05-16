4會考生染疥瘡 基隆區闢試場防傳染

2018-05-16

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考將於十九日、廿日兩天舉行，基隆區共有三四四六名應屆畢業國中生應試；不料，基隆市有某國中五月四日發現有七名學生感染疥瘡，由於疥瘡有傳染性，該國中緊急通報基隆區承辦試務的基隆女中，基隆女中立即協調開闢試場，供有應考的四位感染疥瘡考生使用。據了解，這是國中會考實施以來，基隆區首度因疥瘡群聚感染問題，單獨開闢試場。

疥瘡是由疥蟲在人體皮膚表皮層內引起的接觸性傳染性皮膚病，最常見的症狀就是劇烈的搔癢和出現丘疹。基隆長庚醫院皮膚科醫師張志豪說，肉眼看不到疥蟲，必須在顯微鏡下才看得到，疥蟲本身不會飛行，但接觸到疥瘡患者的衣物、皮屑，就有感染的風險，如在學校、監獄、工廠等群聚處，較易傳染。治療療程約兩週，疥瘡處理上較麻煩，需每天以硫磺水清洗或是按照專科醫師開的殺蟲藥水加水清洗。

爆發疥瘡群聚感染的學校指出，學校在五月四日發現後，召開緊急行政會議，並通報衛生所，學校進行消毒殺菌工作，請感染疥瘡學生到醫院看診，並請假在家隔離。確診感染疥瘡共有七名學生，參加考試的有四名；老師每天持續關懷學生治療情形，目前已有一人確認痊癒。

校方表示，考量疥瘡有傳染風險，向承辦試務的基隆女中通報，基隆女中已協調為四名考生開設試場。

校方表示，感染疥瘡的考生只要療程結束，拿到醫生開立的證明，就可以與一般考生一起考試，大家都很關心考生情況，四名考生也努力治療中，希望能趕在考試前治癒。