氣墊樂園藏4大危機 民團籲立法管理

2018-05-16

〔記者林曉雲／台北報導〕五月十五日是全國兒童安全日，靖娟兒童安全文教基金會昨天召開記者會，針對夜市、校慶、百貨商場、甚至台北市政府等舉辦活動中常見的氣墊式遊戲設備進行體檢，發現充氣式遊戲設備隱藏危機，不僅無固定、無防護，遊戲人數及管理人員也無限制。更嚴重的是，充氣式遊戲設備無法可管，調查也發現約有二成兒童曾因此受傷，呼籲政府加速修訂國家標準、明定罰則，以避免憾事發生。

經部研擬國家標準 送內政部檢視

依現行法規，固定式機械遊戲設施、專供兒童使用的固定式無動力遊戲設施，分由內政部、衛福部納管。充氣式大型設施的管理，則已由經濟部研擬完成「充氣式遊戲設備安全要求及試驗法」國家標準草案，內政部正在檢視中。

今年四月間，靖娟基金會針對全國廿二縣市國小進行問卷調查，回收二一七五份。結果發現，六成以上家長曾帶孩子用過充氣式遊戲設備，其中有二成孩子曾因此受傷，最常發生的受傷原因，七成一是推擠受傷，三成五是地面沒有防護導致跌傷。在設備的安全管理方面，僅有二成家長表示，每次使用的設備有限制乘載人數或有工作人員協助。另外只有二成五的家長認為，設備具足夠的充氣量。

靖娟調查 2成孩子使用設施受傷

靖娟基金會並針對六都的充氣式設備活動進行實地勘查，抽檢廿三個活動發現，歸納出四大危險：一、無固定：設備隨意綁在樹上或充氣後無固定直接放在地面上，有被風吹翻或傾倒危機。二、無防護：入口或敞開的四周無鋪設防護墊，恐導致孩子跌落撞傷。三、無管理：現場無任何工作人員管理，也未限制使用人數，孩子恐推擠受傷。四、充氣不足：充氣設備鼓風機無圍欄加以防護，若鼓風機被破壞，恐導致設備充氣不足塌陷，孩子可能被厚重布料蓋住窒息或滑落骨折。

靖娟基金會執行長林月琴質疑，政府目前仍未對充氣式遊戲設備立法管理，亦無明確的主管機關，難道非得發生「新竹飛天椅摔落事故」，才能讓政府面對應該管理的事實？希望政府能立法管理，並定期抽檢遊戲設備，家長帶孩子玩氣墊式遊戲設施時，也宜自我檢視是否有四大危機，以保護孩子的安全。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，政府應該為家長及孩子們的遊戲安全努力把關。