達人級寄養母女 照顧40失依兒

2018-05-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕母女兩代共照顧過四十名毫無血緣的弱勢兒少！六十七歲的解月香過去廿三年照顧了卅七名失依兒，對於身心障礙兒少，會特別動手製作符合需求的玩具或教具。她為了有更深厚的專業知識，還完成托育人員訓練課程。她的女兒伊均耳濡目染，有家庭後也加入擔任寄養家庭的行列，解月香更發下豪語「要照顧到七十五歲」。

媽媽發願要照顧到75歲

解月香育有兩男兩女，當孩子慢慢長大後，她本來想去當保母，後來接觸到擔任寄養家庭的前輩，知道有很多弱勢兒少需要照顧，所以她一頭栽入，在這期間她也完成了托育人員的課程，希望能更專業地照顧服務失依兒。

自製玩具教導身障兒

一轉眼，解月香擔任寄養家庭已經廿三個年頭，曾經照顧過的失依兒達卅七人，其中有多名是身心障礙兒。解月香會依照他們個別的情況，製作簡單的玩具或教具，也會用語言互動或按摩等方式來提供他們更多刺激。比如說，她曾遇過一個有情緒控制障礙的失依兒，大家都在教室上課，他卻躺在地上，還常常說要自殺跳樓，解月香採取傾聽、跟他說一樣風格話語的方式，終於將他的行為調整過來，被稱為「達人級」寄養媽媽。

解月香擔任寄養家庭的行動也深深影響了女兒伊均。伊均說，媽媽在她高中時就開始照顧寄養兒童，她在旁學到不少技巧，更了解到許多讓人心酸的故事。媽媽照顧寄養兒童，伊均不覺得失寵，反而都把他們當成弟妹般照顧。而自己成家後，在媽媽鼓勵下也擔任起寄養家庭，目前已服務三年，照顧過三名失依兒。

根據家扶基金會資料，去年全台家扶中心共安置一三○二名寄養兒少，但提供寄養服務的家庭只有八九一戶，一戶寄養家庭約需負擔一．四六名寄養兒。家扶基金會表示，要提供弱勢兒少良好照顧品質，照顧比需要維持在一．五以下，而目前審核通過的新進寄養家庭僅有十六％，家扶代言人藝人李李仁昨天號召五百家庭站出來響應。