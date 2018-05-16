兒少教育帳戶 家長、政府每年最高共存3萬／立院三讀 105年以後出生弱勢童適用 可存到18歲

2018-05-16

〔記者彭琬馨、吳亮儀、林曉雲／台北報導〕為協助弱勢兒童存下第一桶金，避免陷入低學歷、低技術的窘境，立法院昨三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，在兒童十八歲以前，由政府與家長共同合作儲蓄，家長一年最高存入一萬五千元，政府即存入同等金額，為孩童累積生涯發展資源。

11469人符合申辦資格 3616人開戶

衛福部去年六月即開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，截至昨天為止，統計共有一萬一四六九人符合開戶資格，三六一六人開戶。衛福部社會救助及社工司科長李璧如表示，三讀通過條例是完備法制化程序，也代表這項政策可以制度性地推展。教育部國教署組長武曉霞表示，第七條規範帳戶相對提撥款是由中央政府編列預算，亦即由衛福部和教育部協商，用計畫型預算辦理，如教育部一○六年編列了一．五億元，一○七年則編列二．八億元。

家長志工盟建議再細分等級

全國家長教育志工團體聯盟召集人吳福濱表示，政策美意值得肯定，未開戶者有可能是父母真的拿不出來錢來，建議兒少帳戶再細分等級，對於低收入戶及家境特殊的孩子，政府提供「以服務賺取獎學金」，讓兒少為自己存款，幫助真正有需要的孩童。

兒童及少年未來教育與發展帳戶條例三讀條文明定，適用對象為一○五年一月一日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少，都在條例規範範圍內。

若地方政府得知轄區內符合適用範圍的設籍孩童，應自知悉日起一個月內，通知法定代理人或最近親屬申請開立兒少教育發展帳戶，親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿十八歲為止。每月自存款金額、開戶金、自存款年度存款上限金額由衛福部公告。

帳戶儲金不影響相關福利資格

為避免兒少教育發展帳戶內的儲金影響開戶人或其親屬相關福利資格，導致無開立帳戶意願，三讀條文明定，兒少帳戶儲金均不計入其他法規所定的家庭總收入或家庭財產，且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。