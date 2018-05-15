翁退化性關節炎 腫成O型腿

2018-05-15

記者歐素美／台中報導

73歲的陳姓老翁8年前罹患退化性關節炎，以致雙腿膝關節腫痛，腿型變形成O型腿，因朋友曾動過傳統膝關節手術，術後疼痛、疤痕大，且術後效果不佳，讓他遲遲不敢手術，最近他選擇接受機器人手臂關節置換術，術後隔天就能下床行走，活動不卡卡。

童綜合醫院骨科部主任謝國顯表示，退化性關節炎主要是老化引起，因人體骨頭從出生後就一直使用，導致兩個骨頭的接觸面（關節軟骨）逐漸磨損，如同骨頭間失去潤滑，患者因骨頭間摩擦而產生刺痛和關節痠痛，以致走路痛苦不便。

機器人手臂關節置換術 好得快

謝國顯說，採用MAKOplasty機器人手臂系統進行單髁膝關節置換手術，術前針對患部進行電腦斷層掃描，手術中運用電腦斷層影像，直接建構出手術部位的3D立體圖像，讓醫師能夠精準依照病患骨骼尺寸，更換最合適的人工膝關節，避免傷害健康的骨頭、組織及韌帶，用最小的傷口與最少出血量，重塑健康膝蓋。

傳統膝關節置換手術，傷口長達15公分；機器人手臂關節置換術的傷口僅5到8公分長，且術後經評估可不放置引流管，患者隔天即可下床行走。

童綜合醫院副院長徐少克表示，退化性關節炎患者多為年長者，經由微創手術可提供更精準與安全的治療，傷口小、出血少，可減少高齡患者的負擔，並縮短恢復期，讓患者及早回歸日常生活。