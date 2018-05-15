獼猴猛吃玉荷包 滿州鄉民開槍討伐

2018-05-15

〔記者蔡宗憲、吳欣恬／綜合報導〕屏東滿州鄉這2年飽受台灣獼猴啃食農作，滿州鄉公所3月份曾揚言組獵槍隊獵殺闖入果園獼猴，後來因為動保界輿論作罷。沒想到近期收成季的玉荷包果園又遭大舉啃食，滿州鄉長余增春及鄉代會主席莊期文昨帶原住民獵人到果園「開槍」誓師，本週內將成立10人獵槍大隊進行「防衛性驅趕」。

農產季 獵槍合法驅趕

地方人士指出，電網、鞭炮、BB槍等驅趕方式，精明的獼猴似乎遭遇幾次後就不怕，比如謝姓荔枝農除了每天得放掉上千元鞭炮外，甚至得聘請「驅猴人」在果園四角落駐點，每天耗費近5000元，仍難杜絕猴害。

滿州鄉公所於是依野保法精神，草擬「野生動物侵害農產驅離辦法」，徵調原住民獵人槍擊驅離入侵農園的獼猴；屏縣府農業處日前回文同意驅離，並報農委會林務局備查，但僅限黑豆產季的1至6月、9至12月，紅龍果5至11月。鄉公所針對侵入獼猴的囂張行為，將聘請10名合法持獵槍的原住民獵人強勢驅趕。

「保育是為了多了可以利用，狩獵並非洪水猛獸！」曾參與墾丁梅花鹿復育計畫、「野保法」制定的師大生科系兼任教授王穎在滿州鄉代會中演講表示，生物族群過多的情況下，耗費較高經濟成本的節育控制或是移出部分族群，都是可以考慮的方式。

農委會林務局保育組組長夏榮生回應，林務局屏東林管處及屏東縣政府，將於21日至滿州鄉公所辦理電圍網架設示範，邀請農民觀摩，鼓勵依程序申請補助。

可申請電圍網架補助

此外，6月將把台灣獼猴由保育類調整為一般類的建議，提送野生動物諮詢委員會討論，如與會學者專家同意，林務局就會預告、公告台灣獼猴改列一般類野生動物。但即使改列一般類，依據野保法第17條，獵捕一般類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證，如此台灣獼猴仍能獲得保護。