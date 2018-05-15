水鹿誤上快速道 轎車迎頭撞

2018-05-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕這不是國外才會發生的情節嗎？昨晚彰化市八卦山東外環快速道路上，1名駕駛駕車接近彰化市彰南路段時，對向車道竄出1頭水鹿，該駕駛嚇了一大跳，煞車不及撞上水鹿，造成轎車車頭凹損，水鹿大腿骨折。因水鹿沒有掛耳標，彰化縣動物防疫所研判可能為野生，已先請民間養鹿業者幫忙安置，再作後續處理。

八卦山區近來傳出多起民眾目擊水鹿事件，甚至有水鹿跑到民宅，因此盛傳山區內有野生的水鹿族群，但未料竟有水鹿出現在快速道路。

車撞水鹿的意外發生在昨晚6點左右，林姓男子開車上東外環快速道路，由彰化市往台中市方向行駛，在東外環彰化路段快接近彰南路段時，對向車道路旁樹林竟然竄出1頭水鹿，林男急踩煞車仍閃避不急，水鹿撞上車頭，身體多處擦傷腳部骨折，倒在路旁動彈不得。事故後造成東外環車流壅塞。他也說，當時車內行車記錄器關閉，沒錄到水鹿竄出撞上車頭的畫面，車子壞了再修就好，只是快速道路突然有水鹿跑出來，真的很危險。

車頭凹陷 野生鹿骨折

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，水鹿大腿骨折且受驚嚇，已求助民間業者幫忙捕捉並暫時安置，依這隻水鹿的外觀來看，並沒掛耳標，可能為無人飼養的野生水鹿，由於其並非保育類動物，未來可能提供養鹿業者認養。

二林鹿世界業者廖彬興說，這是頭野生的年輕母鹿，約2歲，重40公斤。由於母鹿雙腿斷裂骨折難以接回，傷口可能會持續感染發炎，將再與動防所討論後決定是否採取安樂死，減輕其痛苦。