轉診增加給付 醫改會建議以療程計算／可著重下轉、回轉 電子轉診有就醫再給付 成效更好

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署釋出轉診給付加碼政策，期待藉此提高醫療院所轉診量，醫院多樂見其成，認為是跨出醫療體系垂直整合第一步，但也提及仍須搭配其他措施。民團則建議釐清重點，而非只要有轉、不管是否使用電子轉診，通通給錢，且給付可用一個療程計算會較精準。
台大醫院發言人王亭貴表示，該院向來希望病情穩定者下轉或回轉，例如雲林分院就與基層診所合作，診所貼有貼紙告知與台大醫院合作，提高病人回歸診所意願。大醫院將民眾下轉須花時間與患者溝通、取得同意，但往往醫師忙碌無法兼顧作業，提高給付或許可增加人力協助處理行政事宜，有機會促成更多轉診。
新光醫：可轉診固定診所
新光醫院副院長洪子仁指出，目前轉診欠缺誘因，造成各層級院所既合作又競爭，增加給付可望是跨出達成醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所垂直整合第一步，雙方將更緊密合作。若固定轉診給固定院所，彼此形成聯盟關係，或許健保署可思考再加成鼓勵。
林口長庚醫院副院長黃璟隆說明，大醫院本來就是以治療急重難症為主，一定會配合政策，但最困難、最擔心還是病人意願。
民團：病人端應有對策
中華民國基層醫療協會理事詹前俊也直言，提高醫療院所給付多少對於轉診會有效果，但病人端也應有對應策略，效益可能更高。
台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏肯定健保署使用一部分經費鼓勵轉，但光是財務面恐不足以達成分級醫療，仍要有其他配套措施。例如醫學中心醫師可支援地區醫院，藉此協助將病人轉往基層院所，讓醫師帶著病人跑，患者轉診意願會較高。
醫改會副執行長朱顯光強調，以往上轉量已不少，反而大醫院下轉、回轉比例低，在預算有限下，或許可著重下轉、回轉給付。且若真要推電子轉診，應是全面要求、有使用者再給付，或許成效更佳。
此外，用民眾單次就醫作為給付基準，萬一被下轉病人在診所看幾次後又跑回醫學中心怎麼辦？建議以一個療程觀察，確定患者均在轉入院所就醫再給付，或是考量給更多獎勵，可能錢會花得更值得。