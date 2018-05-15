配合軌道產業本土化 台灣高鐵推智慧運輸

2018-05-15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府近來不斷推動台灣軌道產業發展及智慧運輸，除前瞻軌道基礎建設外，台灣高鐵公司去年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，讓國內廠商了解台灣軌道未來商機，至今已收到二十四家廠商表達相關本土化開發意願，其中以車輛系統比例較高。

高鐵公司召開軌道商機說明會後，獲得產業界回響，台鐵、台北捷運、高雄捷運今年將接棒，預定五月十八日在台鐵富岡基地召開「一○七年軌道產業商源聯合說明會」。高鐵公司表示，目前自主維修比率已超過八十％，除提升自主維修能量外，還希望所使用零組件，台灣本身也能夠生產。針對具有本土化開發潛力的料件改採「複數決標」，扶植本土廠商逐步發展。高鐵今年至民國一一六年，可開放給國內廠商承接的本土化商機，共一百三十五項、金額約一百六十六億元。

智慧運輸是總統蔡英文三大交通骨幹政策要項，高鐵近來積極將智慧科技運用於各項服務及維修領域，提升營運安全及服務品質。並奠基台灣ＩＣＴ人才、蓬勃ＩＣＴ產業，持續發展軌道產業智慧運輸。

高鐵表示，自營運以來持續運用智慧運輸雲端科技，打造「旅客服務雲」及「營運管理雲」，接下來將採數位化轉型的技術。以民眾感受最明顯的「旅客資訊系統」為例，高鐵公司完全自主設計、本土開發，節省大量維修成本。

高鐵正開發新旅客資訊系統，融入智慧物聯網、大數據、人工智能技術，像是月台候車處可標示該節車廂為自由座或對號座，並預告下班車次是否有調整對號座、自由座車廂，以提升服務品質及維護乘車秩序。