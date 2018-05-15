師直播遴選會議 南市校長協會提告

2018-05-15

〔記者蔡文居／台南報導〕校長告老師！台南市中小學校長協會及中等學校校長協會，昨共同質疑賢北國小老師、台南市教育產業工會理事長侯俊良，未經同意就透過臉書直播南市校長遴選理念說明會供網友觀賞與回應，涉及妨害秘密，將對侯提告，對涉及謾罵的網友控告誹謗。這也是南市第一次校長協會控告教師的案件。

師︰讓家長了解辦學 具公益性

台南市教育局表示，校長遴選有專業、公正及嚴謹的機制，該局也會將每位校長在說明會發表的經營理念錄影，於會後一天上傳至校長遴選網站供外界參考，教產工會的作法相當不尊重校長及整體遴選制度，且涉及違反著作權相關法規；對於校長協會欲採取法律行動，表示尊重。

台南市中等學校校長協會理事長謝振宗與台南市中小學校長協會理事長陳明和表示，侯俊良並非遴選委員，其對於網路直播可能引起網路不理性謾罵等結果非不可預期，卻容任他人以「一群狗娘養的」語句來加以羞辱，校長們是忍無可忍，經聯合理監事開會討論，才決定提告。

教局︰直播不尊重遴選制度

侯俊良昨天出席記者會面對質疑，他表示，直播第一天教育局沒有制止，第二天由該會秘書出席遴選理念說明會及直播，教育局才制止，但這原本就是一個公開的場合，直播是為了讓老師及家長了解校長的辦學理念，具有公益性，何罪之有？

對校長協會提告，他予以尊重，一切交由法律釐清。至於網友留言謾罵，侯俊良說，留言者原本就應謹慎，其言論自應受法律之規範。