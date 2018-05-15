攜碼用戶 今線上申辦、月底前門市核證

2018-05-15

〔記者陳宜加、曾韋禎／台北報導〕三大電信業者祭出四九九元吃到飽費率，引爆民眾大排長龍搶換約，多名立委要求延長申辦期限，立委李昆澤更要求撤換中華電信管理階層。中華電信最大股東交通部昨晚終於開口表示，中華電信獨立董事一週內將召開審計委員會，釐清商譽與財務傷害，並督請交通部官股董事就優惠方案實施方式、員工權益與消費者權利保障，責請中華電信確實檢討改善。

立委鄭寶清表示，四九九專案讓不少人母親節在排隊中度過，是「全世界最荒謬的事情」。立委陳明文說，中華電信美意變成民怨，應立即檢討拉長為三十天。立委李昆澤直指，交通部對於民眾權益受到踐踏，須有明確態度。

立委葉宜津則開記者會，批評由政府掌握大量股權的中華電信缺乏企業責任。出席記者會的中華電信行銷處副總林文智當場道歉。他指出，四九九只是母親節的短期方案，將來會盡快提出新的方案。

交通部昨晚表示，身為中華電信大股東，認為中華電信應積極處理，改善服務並妥善照顧辛勞員工。中華電信負責審計的獨立董事一週內將召開審計委員會，交通部並已督請交通部官股董事就優惠方案實施方式、員工權益與消費者權利保障等事項，責請中華電信確實檢討改善，並遵守ＮＣＣ、勞動部與消保處規定。

三大電信業者四九九方案今日截止，中華電信稍早在官網發布，包括ＮＰ攜碼、新申辦或３Ｇ升４Ｇ的用戶，可在今日（十五日）先至emome網站預填資料申請辦理，卅一日前至指定門市完成之後的核證即可。