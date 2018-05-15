499之亂 勞檢、NCC都開鍘

2018-05-15

〔記者楊綿傑、鍾泓良、何玉華、王涵平／綜合報導〕電信業者四九九吃到飽資費方案引發民眾擠破頭申辦，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨約談電信三雄，針對勞動、服務品質等面向說明。據了解，ＮＣＣ可能依電信法開罰電信業者卅萬至三百萬元。此外，各地勞工單位前往電信門市勞檢，竟發現有員工連續工作達十九個小時，北市、新北市、台南市都將依違反勞基法，祭出最重一百萬元的罰鍰。

有人上班19小時 甚至忙到早上6點

ＮＣＣ昨以三梯次邀請電信業者「喝咖啡」，副主委翁柏宗表示，自上週五亂象產生後，就已發公文要求各業者改善，但「顯然沒有改善」，民眾權益受損，因此要求三家業者說明。委員會明天將針對裁處問題進行討論。

根據行動寬頻業務管理規則第七十三條載明，經營者營運不當或服務品質不佳，足以損害使用者權益時，應依主管機關通知限期改善；若未改善，可依電信法六十三條，處卅萬至三百萬元罰鍰，且可連續罰。

四九九方案引發民眾排隊熱潮，通訊業者基層員工忙翻天，工作超時。北市勞動局上週五派員勞檢中華電信公司與負責門市營業的宏華國際公司，抽查五月份出勤紀錄。勞動局長賴香伶指出，不少員工上午十一時上班，竟於隔天凌晨四時至六時才下班，違反勞基法第三十二條第二項「一日工作時間不得超過十二小時」規定。

勞動局表示，考量到這次促銷活動，屬於可預防卻未預防，又嚴重影響勞工身心健康，因此依行政裁量分別處以最高罰鍰一百萬元，也不排除再次複查相關業者。

新北市勞動檢查處昨兵分三路前往中華電信板橋直營中心、樂華夜市直營中心及新莊直營中心勞檢，發現三家直營中心在五月九日至十三日期間，都有勞工單日出勤超過十二小時、最高達十六小時的情形，且未給輪班勞工至少十一小時的休息時間，將從重處罰，不排除祭出百萬罰單。

台南市勞工局則發現中華電信台南服務中心、歸仁服務中心、仁德服務中心等三個服務據點涉違反勞基法超時工作等缺失，將各處二萬元以上、一百萬元以下罰鍰。