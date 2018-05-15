2018-05-15

記者吳柏軒／特稿

台大校長遴選案越辯越明，國民黨立委強力要求下，教育部跨部會諮詢會議紀錄資料昨日部分流出，更如潘朵拉盒子被掀開；台大、中研院都坦言管中閔雖有填表申請赴中，但赴中作為有無名符其實根本無力掌握，台大更證實是連約談管中閔查問疑點都沒有，就憑一張廈大回函就認定管沒有在中國兼課，護航、敷衍的心態及作法，讓人咋舌。

一個管案，先是促使台大坦言，台大九成教授企業兼職都是先偷跑兼職才後補許可，儼然讓其他守法好好跑程序申請兼職的教授都成了「呆瓜」。

如今更是讓兩岸學術交流的大黑洞被真實挖出，中研院、台大都只要求成員上網填寫赴中申請，到底赴中有無兼職卻根本沒查、無力查，所以就算有數十樣被舉證在中國當碩博士班課程導師的事證被舉出，也只能被視無不見、當作沒違法兼職兼課，守法申請到中國受聘而遭駁回的教授，也只能扼腕嘆氣成了又一「呆子」。

赴中兼職不是不能查，陸委會就曾派員親自實地走訪，罪證確鑿確實查到兼職違法。台大不該再繼續掩耳盜鈴，若要遴選爭議事件落幕、讓台大乃至台灣高教界持續進步發展，必要的調查就該行動，自己來挽救自己的學術聲譽。

教育部、陸委會、金管會等單位更應徹底改正，目前各學研機構對學者赴中國以及企業兼職等規範不清不楚，否則管案違法兼職案例只會越來越多，面對中國及財團侵蝕台灣學術，勢必無法真正防範與杜絕。