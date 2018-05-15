管中閔喊話520前解決台大遴選爭議 蔡總統：這就是政治化

2018-05-15

〔記者蘇永耀、吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議不斷而遭退案，被舉報違法兼職的當選人管中閔卻呼籲總統蔡英文在五二○前解決台大校長遴選風暴；蔡總統昨日直言：「這本身就是政治化。」要求總統做政治介入反而不好，這是法律問題、不是政治問題，教育部依法處理，她尊重教育部。

管中閔前天喊話表示，今年五二○是蔡總統任期滿一半的日子，他希望蔡總統以政治智慧，在七天內設法解決因台大校長遴選衍生的風暴。

總統：尊重教部依法處理

蔡總統昨接受廣播專訪則表示，政府處理教育問題要特別謹慎，專業處理最重要，這件事越不政治化越好，「很不幸有些事情被政治化了」。她覺得，教育部是依法處理，這是法律問題、不是政治問題，現在看到有些人卻試圖政治化，「按照管中閔說法，不是要求總統做政治介入嗎？這反而是不好。」

蔡總統強調，這件事就是交由教育部依照法律既有程序和教育部權責做專業處理。對於管希望不要讓拔管案的政治風暴越滾越大，成為五二○不可承受之重，蔡總統則直言：「這本身就是政治化。」

蔡總統建議，如果管中閔有事要說，就回到體制裡按程序表示意見。她也注意到，整件事管中閔似乎都沒有回應外界質疑的問題，把很多事情就只有一個解釋，就是政治化。

對於管說總統知道拍板拔管的決定者是誰？蔡總統則反問：「可不可以告知一下？」

律師：管的訴求無法律內涵

對於管中閔呼籲蔡總統出面解決台大遴選爭議，律師黃帝穎也認為，大學法規定，國內所有大學的主管機關是教育部，大學校長遴選就是教育部權限，不會是總統，而教育部依法判斷台大這次校長遴選有重大瑕疵，如此依法行政的作為，如果要求總統更改，這才是政治力干預。黃帝穎直批，管提出的就是政治訴求，沒有法律內涵，管若認為教育部的行政行為不當，可自行尋求救濟，因其本身是利害關係人，可向行政院提請訴願，要求總統介入處理完全是走錯方向。

台大生：管說法自相矛盾

台大前學生代表徐同學則質疑，一般學生都能看出管的說法明顯矛盾，一方面宣稱政治力不要介入校園，卻又希望總統介入解決，可見「大學自主」對其來說，是想要就當護身符，發現搞不定了，就要政治介入，自相矛盾。且管多次開記者會，完全沒要釐清自己引發的兼職爭議等問題，如今導致校內分裂，學生們越來越不相信管中閔，所以群起建議不如重啟校長遴選。

台大經濟所碩士生陳梁政表示，希望管如果覺得法律上吃虧，可儘速依法尋求救濟，這才是符合法治國原則，不要淪為政治口水戰。