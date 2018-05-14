美魔女卵巢老化 中醫調理喜得子

2018-05-14

記者歐素美／台中報導

43歲的高小姐因卵巢嚴重老化，抗穆勒氏激素（AMH）指數僅0.15，不孕6年，經中藥調理「補腎」，自然懷孕產下一子，一圓母親節當媽媽的心願。

天寶中醫診所院長林襄穎表示，檢測卵巢是否老化可抽血檢驗「抗穆勒氏管激素」，簡稱AMH指數，正常須大於2，若低於0.8代表卵巢明顯衰退。

高小姐雖已43歲，但保養得宜，外表比實際年齡年輕很多，不過美魔女也逃不過卵巢老化的危機，經過醫學中心檢測，發現高小姐的AMH指數僅0.15，顯示卵巢功能嚴重衰退，加上43歲高齡，想要自然懷孕，難上加難。

林襄穎指出，根據美國研究，AMH小於0.4，懷孕率不到5% ；AMH若小於0.3，即使做試管嬰兒，失敗率也高達95%。以年齡來看，40歲女性接受試管嬰兒懷孕並順產機率是10%，43歲降為6% ，45歲更降至3%。所以，她建議想懷孕的婦女要趁年輕，若不得已高齡才想懷孕，除了試管嬰兒，也可嘗試運用中醫調理。

想當媽媽的高小姐，在經過林襄穎先後以人參、白朮、茯苓、炙甘草、紅棗、巴戟天、續斷、補骨脂、胡桃、何首烏、當歸、炒白芍、熟地黃等藥材，終於皇天不負苦心人，讓高小姐順利自然懷孕，並產下男寶寶。

林襄穎表示，中醫拯救卵巢老化的不二法門就是「補腎」，但竅門甚多，例如腎有「腎氣、腎陰、腎陽」之別，倘若補錯，不但無法改善卵巢功能，甚至可能愈來愈糟，離懷孕之路愈來愈遠。她指出，像高小姐屬「腎氣與腎陰虧損」，經使用中藥「補腎氣、補腎陰」，氣陰補足了，懷孕自然水到渠成。