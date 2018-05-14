機捷定期票 120天半價搭到飽

2018-05-14

鼓勵民眾搭乘大眾運輸 不讓北捷專美

〔記者魏瑾筠、沈佩瑤／綜合報導〕為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，繼北捷推出定期票之後，桃園市長鄭文燦昨宣布機捷從六月一日起，針對「新莊生活圈」、「林口生活圈」及「機場通勤族」推出一二○天的半價定期票。機捷計價方式須綁定起訖站，一二○天可天天搭乘，但只對八十四天的通勤日計費，並打五折優惠。

綁定起訖站 下月起3大生活圈更省了

機捷單日平均運量已達六萬人次，曾購買「通勤一三五團體優惠專案」、「三六九定期票優惠案」定期票者約一萬一千人。

桃捷公司指出，一二○天定期票的票價計算方式為綁定的起訖站來回原票價乘以八十四後打五折。舉例來說，「新莊生活圈」從A1台北車站至A5泰山站，來回原票價七十元，乘以通勤日的八十四天原價五八八○元，打五折後為二九四○元，平均每月節省七三五元；「林口生活圈」從A1台北車站至A9林口站，來回原票價一六○元，乘以八十四為一萬三四四○元，打五折後僅六七二○元，平均每月可節省一六八○元；「機場通勤族」從A1台北車站至A13機場第二航廈站，來回原票價三二○元，乘以八十四為二萬六八八○元，打五折的票價為一萬三四四○元，省了一萬三四四○元，平均每月約省三三六○元。

空姐搭機捷通勤 可月省千元

許姓空姐租屋在A10山鼻站附近，都是搭機捷上下班，她說會考慮使用此方案，每月約可省一千元；通勤族林先生則建議機捷與公車業者合作推出優惠方案，這樣會更有吸引力。

台北市、新北市自四月十六日共推卅天一二八○元「搭到飽」的公共運輸定期票，在票卡有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、北市聯營公車及新北市市區公車，還可享YouBike借車前卅分鐘免費優惠。以目前北捷單程最遠的距離為六十五元，持悠遊卡打折後為五十二元，若一個月上班廿二天，每天來回共二二八八元，約可省下一千元。

雙北定期票 已近24萬人購買

北市交通局表示，截至昨天為止，共有廿三萬九千多位民眾購票，略高於預估的廿三萬六千人；另有約兩萬五千位民眾已續購，希望平均每個月有約廿萬六千位民眾使用定期票。

交通局說，將於政策上路滿月後搜集相關資料分析，例如該定期票原本是屬於天天用還是偶爾用，藉此評估該使用者為通勤族，或由私人運具使用者轉換而來，以利評估後續政策修正。