往返新南向18國 每週595班超越目標

2018-05-14

〔記者陳宜加／台北報導〕我國發展新南向，航空業者身為先鋒角色，華航、長榮兩大國籍航空陸續增班，尤以泰國為最大主力，曼谷每週共計飛航六十三班，長榮並將於七月開航泰國清邁。外籍航空業者也紛紛有開航或增班計畫，今年台灣往返新南向十八國，每週航班已達五九五班，突破民航局原設定目標。

兩大國航陸續增班 泰國為最大主力

民航局統計，去年同期台灣飛航新南向國家每週共五四四個航班，今年成長九％、達五九五班，超越五七五班目標；且不僅載客數增加，載客率也從去年平均七十七．八六％提升到今年七十八．○二％。

華航配合新南向政策，去年仰光增為每日航班，曼谷增為每週二十三班，檳城增為每週六班，雅加達也改用A350飛航。今年夏季班表開始，曼谷再增為每週二十八班，每日四班；高雄─曼谷也增為天天飛航。

華航東南亞航線每週共一六三班，長榮航空新南向航線則有十個航點，每週總計一二六班，天天至少飛航一班，同樣以曼谷每週二十八班最多；長榮並將於今年七月一日開闢清邁直飛航線，每日一班。

分析航空業者東南亞布局，曼谷是最大市場，目前共七家業者經營，除了華航、長榮，還有台灣虎航與外籍的泰國航空、酷鳥航空、泰國微笑航空、泰國獅子航空。另曼谷航空與華航共掛班號，台灣直飛曼谷。

其中，酷鳥的台北─曼谷航線為唯一航線，每日一班，平均載客率超過八成，可見曼谷是「金雞母」，曼谷每週航班較前年大幅成長三十五％，華航、長榮均曾表示曼谷是重要航點，華航開航曼谷超過半世紀。

華航指出，去年曼谷載客率近九成，主因曼谷為東南亞商業樞紐，並受惠於來台免簽，看好市場成長潛力。長榮則說，泰國為東南亞最大國際航空市場之一，亦為前往歐洲的門戶，整體航網布局占有重要地位。

民航局表示，我國發展新南向市場已有初步成果，將持續以政策引導，例如觀光局包機補貼、降落費減免等獎勵措施，鼓勵業者再增班，民航局也將持續致力於航權談判，拓展市場。