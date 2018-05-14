恩師如母！ 貧生順利升學 還成了師丈員工

2018-05-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一日為師，終身為母！南投縣旭光高中退休老師洪麗圓，幫助貧困學生詹穗興長達二十年；義務幫他課輔，為他奔走籌高中和大學學費，去年更將需要留鄉照顧身障媽媽的他，帶進先生簡添旭的食品公司工作。詹穗興說：「要以老師為典範，把愛傳下去。」

現年三十三歲的詹穗興是南投縣旭光高中國中部直升高中的第一屆學生，因家境清寒，不只無法補習，休假或放學後常要幫媽媽做手工代工賺錢，洪麗圓從其導師口中得知他的狀況，主動要他放學後到特教中心，義務為他課輔一年。

感謝老師洪麗圓20年關懷 詹穗興要傳承大愛

詹穗興因老師的輔導，高中考上台中二中，但洪麗圓和先生募款成立校友會獎學金，遊說他直升母校高中部，以六萬元獎學金支付高中學雜費。詹穗興聽老師的話，大學考上中興大學農藝系，正為學費發愁時，洪麗圓又悄悄地為他找到當時的草屯鎮長洪敦仁，由洪鎮長贊助他大學四年二十萬元的學雜費。

詹穗興研究所畢業前，每年都會回草屯探望老師和師丈。後來參加農技隊到多明尼加和布吉納法索共五年，也持續以書信跟老師聯絡，每年的母親節和教師節更不忘給老師感謝和祝福。

由於媽媽需人照顧，詹穗興前年一直在續留布吉納法索或回草屯之間掙扎，洪麗圓知道他的煩惱後告訴他：「回來吧！」詹穗興返國後才知師丈生產老梅膏的公司成立，老師安排他到公司工作，讓他家庭和工作都能兼顧。

詹穗興說，洪老師和師丈對他長達二十年的幫助，常不知要如何回報，但老師總說：「有能力時繼續幫助你的學弟妹，就是最好的回報！」未來一定會把老師的愛繼續傳下去。