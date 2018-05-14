顏回後人 南山中學師生的慈母

2018-05-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕孔子得意門生顏回的第八十三代孫女、八十五歲的顏本儀，她是新北市南山中學的董事，兩年多前曾遭「假檢警」詐騙畢生積蓄兩千七百多萬元，親友都擔心她的老本被騙光會想不開，但個性樂觀的她認為錢財是身外之物，省吃儉用過日，今年四月拿出五十萬元捐給以父母為名的「顏澤滋、葉潤玉紀念獎學金」，鼓勵學子用功唸書，是南山師生心中的慈母。

個子嬌小的顏本儀，是南山中學籃球隊的鐵粉，儘管已八十五歲，但她仍童心未泯地每役必與，站在場邊幫球隊加油；球員進球時又叫又跳，比誰都開心。

顏本儀童年時，父親帶著家人隨部隊來台，她從台北工專畢業後，跟著丈夫到美國，父親顏澤滋是南山中學建校的董事。父親過世後，她返台接下董事職務，在二十三年前設立南山中學「顏澤滋、葉潤玉紀念獎學金」紀念父母親，至今累積三百多萬元本金。

南山中學秘書室主任崔秀雲表示，顏本儀生活檢樸，參加董事會的出席費都捐給學校。這麼單純、善良的老太太，兩年多前竟接到「假檢警」詐騙電話，省吃儉用的兩千七百多萬元被騙，至今尚未破案。

顏本儀原本很難過、氣憤，但後來慢慢想開了。去年臥病多年的丈夫過世，顏本儀整理丈夫的財務，今年四月再拿出五十萬元捐給南山中學。她表示，把錢花在讓她最快樂的教育志業和學生身上，更無愧老祖宗的庭訓。