婦流產4次 染色體篩檢成功生女

2018-05-14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕媽媽真偉大！新竹三十七歲婦人渴望生第二胎，十一年來歷經四次流產，差點精神崩潰，深入檢查才發現丈夫有染色體「平衡性轉位」問題，孩子也有遺傳自母體的「克氏症候群」。幸經採取先進的「胚胎著床前染色體篩檢」技術，婦人在母親節前產下一名健康女嬰，流下激動的眼淚！

植入完整胚囊後成功著床

新竹市好孕診所院長林正凱說，婦人第一次上門求助時，直覺可能有遺傳方面的問題，不過婦人自認生過一胎健康寶寶，應該不至於。但經仔細檢查，發現她的丈夫有染色體平衡性轉位問題，檢查孩子的基因狀況，也確認有克氏症候群，只是因症狀不明顯，以致全家三人都不自知。

染色體平衡性轉位指的是染色體位置互換，患者本身大多無明顯的特徵，但具有較高的生殖風險，容易導致不孕與習慣性流產。

克氏症候群則是男性有兩條或兩條以上的Ｘ染色體所導致的疾病，可能有肌肉虛弱、身高較高、運動協調差的症狀，主要特徵也是不孕，其他症狀可能很輕微。

林正凱為達成婦人的心願，決定採取「胚胎著床前染色體篩檢」技術，在採取的十顆卵子中有九顆成功受精，其中又有四顆為完整胚囊，經染色體篩檢，再排除兩顆異常胚囊，植入後成功著床。懷孕期間醫護人員也為她進行羊膜穿刺與羊水晶片，確認染色體正常無誤，母親節前順利產下一名健康女娃。

林正凱說，通常懷孕後有一到兩成可能會發生偶發性流產，其中八成是發生在懷孕十週前，大部分是因胚胎本身染色體的偶發異常，可在流產後休息一到兩個月再嘗試懷孕。

林正凱說，僅有少於五％的婦女會連兩次流產，這時最好借助高科技的「胚胎著床前染色體篩檢」，這項技術能篩檢出健康的下一代，也讓有基因問題的夫妻走出連續流產的陰影。

國人逾35歲生第一胎比率創新高

根據內政部公布最新統計，二○一七年生育第一胎生母平均三十．八三歲、較十年前的二十八．五四歲增加二．二九歲。二○一七年出生嬰兒的生母平均年齡三十一．九七歲，較十年前的二十九．五三歲增加二．四四歲。其中，三十五歲以上才生第一胎的比率，更占了二十一．二七％，寫下歷史新高。