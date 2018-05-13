看清感冒藥標示 不怕誤用成癮

2018-05-13

文／李美珊

隨著氣溫逐漸變暖，先前的流感高峰期也跟著緩和，然而日前有新聞報導，國人愛在海外購買的感冒成藥恐因濫用而有成癮的問題，引發討論。

無獨有偶，網路上也有醫師和藥師的部落格點出國人濫用感冒成藥的誇張行徑。

根據健保署統計，台灣人每年花在感冒的醫療相關費用高達250億元，平均每3次就有一次是因感冒問題而就醫。也因此不少人傾向購買成藥居家備用，甚至口耳相傳代買團購。不過藥即是毒，誤用或濫用都可能會導致身體承受不必要的健康風險。

◎以下就市面上販售的感冒成藥中，常見的3種成分做簡要說明，提醒民眾使用時需注意的事項：

●可待因：感冒藥中常見標註止咳效果者都應注意是否含有可待因成分。英文通常會顯示「codeine」字眼在成分表中。

可待因為嗎啡的衍生物，屬於第二級管制藥品也是第二類毒品，但臨床發現有止咳和陣痛麻醉等效用，因此目前仍廣泛在醫療上被使用。也因為結構類似嗎啡，有成癮風險，濫用可能會有噁心、嘔吐，甚至抑制呼吸的可怕結果，不建議12歲以下兒童和孕婦、哺乳婦使用。

●麻黃素：此種成分通常用於緩解鼻塞，英文會顯示「ephedrine」字眼在成分表中。麻黃素近幾年來已被控管，原因是可透過提煉製成毒品安非他命。

臨床對於麻黃素成癮的研究較少，尚無定論，但有心臟病或青光眼、前列腺肥大者，在使用前應該要諮詢醫師或藥師，以免影響原來病情控制。

●咖啡因：屬於中樞神經刺激物質，具有血管擴張效果，常見在感冒藥中輔佐舒緩頭痛，同時也能抵銷感冒藥中其他成分可能引起的嗜睡效果。

然而咖啡因已被證實有成癮風險，但好消息是不同於其他毒品引起的嚴重程度，可透過轉用低咖啡因或者降低用量等緩慢戒除。有慢性使用習慣者，要注意鈣質補充和血壓控制。

感冒很常見，也並非無法自癒，下次聽到別人推薦時，或走進藥局買藥前，別忘了提醒自己看一眼成分標示，並多諮詢專業人員後再決定，為自己的用藥安全和身體健康把關。

（作者為台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科總藥師）