洗腎病友多運動 排水分也排毒

2018-05-13

文／王峯銘

天氣炎熱，很容易口乾舌燥，對於一般人來說，喝杯水解渴，不會引發什麼問題，但是洗腎（即透析治療）病友一旦飲水過量，小心白開水累積體內，變成「尿毒素」，有些人會喘到很不舒服，也有人腳水腫，增加心肺負荷，危害健康。

飲水過量 累積恐變尿毒素

腎臟是身體調節水分的重要器官，健康成年人喝水，腎臟會幫助過濾多餘水分，而洗腎患者因腎功能已完全喪失，沒有好好控制飲水量，水分就會囤積體內，引發多種症狀。

門診中曾遇過一名長者，炎炎夏日喝西瓜汁消暑，不到一天時間就嚴重水腫就醫。這是因為果汁也是水分攝取來源之一，加上洗腎患者排尿量與攝入量不成比例，就會造成臉部與四肢浮腫，洗腎病友夏日消暑，建議可以含冰塊解渴。

至於洗腎患者要如何控制飲水量，才不會讓白開水變「尿毒素」？一般建議洗腎患者一天飲水量盡量控制在500CC以內，盡量少吃西瓜等富含水分水果，以免增加身體負擔。運動、流汗可以排除體內多餘水分，如果有運動習慣，或做三溫暖、蒸氣浴，可以稍微增加飲水量。

運動對洗腎患者很有好處，不只可以排除體內多餘水分，透過汗腺排汗效應，也能增加新陳代謝，排除毒素。

建議每週運動3次以上，每次持續30分鐘，像健走就是很不錯的選擇。

洗腎患者一定要按照醫囑接受洗腎治療，若有不適症狀，也要盡早就醫，遵從醫師指示用藥，並調整飲食、生活習慣，才有機會維持良好生活品質。

（作者為凱硯診所腎臟科醫師）