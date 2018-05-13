消化道異物意外 兒童佔8成

2018-05-13

文／邱揚竣

消化道異物的發生率約為萬分之5，其中80%是兒童族群，以6個月至3歲大的小朋友為大宗。多數是由家長目睹，少數則是兒童自述。事實上，超過8成的消化道異物都會自行排出，只有不到2成的異物需要內視鏡移除，真正需要手術的不足1%。

由統計資料來看，硬幣佔了8成，而魚刺在亞洲國家的比率較西方國家為高。其餘包括電池、磁鐵、別針、彈珠、玩具等也偶有耳聞。

就位置來分，食道異物症狀較為明顯，孩子可能出現流口水、吞嚥困難、胸痛、反覆嗆咳等，而腸胃的異物多半沒有症狀，偶爾可能表現出腹脹、嘔吐或拒絕進食等。

X光檢查對兒童來說，輻射劑量是很低的，是一個簡單又安全的檢查，但除了金屬以外，多數的異物其實在X光下是無法看出來的。即便如此，X光依舊可以提供有用的資訊，如氣液交界暗示有異物阻塞，而空氣則代表可能的消化道穿孔。若持續有症狀而X光無異常發現，則須考慮電腦斷層掃描確定異物的有無與位置。

處置方面需視異物的位置、種類、大小與病人的症狀而定。食道異物因為穿孔、瘻管等併發症機率較高，因此一天內需要移除，而腸胃的異物則需評估病童的整體狀況，若有明顯症狀則須以內視鏡或手術移除。

鈍的物品（如硬幣、彈珠、玩具等3-5公分內）則可先行觀察。觀察的方式會請家屬注意孩子的症狀，包含嘔吐、出血、腹痛與發燒等。追蹤性的檢查通常會在一週內拍攝X光，若物品超過一週位置無明顯改變則需進行移除。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院小兒科醫師）