藍眼淚創造觀光商機／馬祖遊子返鄉開民宿

2018-05-13

記者俞肇福／專題報導

馬祖近年來拜藍眼淚所賜，一波波國內外旅客湧入；每年4月到7月，到馬祖的飛機機位、船位一位難求，住房供不應求，讓許多旅外的馬祖遊子返鄉開設民宿，搶發藍眼淚觀光財。

過去馬祖以閩東建築、芹壁聚落、冷戰風情、媽祖文化園區與神話之鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗等吸引遊客，全年遊客數大約在7、8萬人次。馬祖藍眼淚出現，躍升為觀光新亮點，吸引一波波遊客前往追淚。

連江縣長劉增應說，去年到馬祖的遊客有20幾萬人次，民宿從上任之初的一、二十家，短短3年，增加到現在的122家。藍眼淚帶來的商機，帶動周邊觀光產業鏈，馬祖鄉親因為藍眼淚，經濟獲得改善。

34歲的劉志杰，國中畢業離開故鄉北竿，台北城市科技大學機電整合研究所畢業後，在台灣工作了幾年，去年返回故鄉北竿芹壁，把原本租人家的房舍收回，改建成背包客棧，加入觀光服務業。劉志杰說，回到故鄉芹壁開設榕樹下民宿，感覺比較踏實，有甚麼問題，同學、鄉親也會幫忙。

31歲的劉增亞，被朋友暱稱為「馬祖張雨生」，到澳洲打工度假2年，返鄉看到政府辦據點招標案，一見軍方釋出廢棄的軍事據點「55據點」擁有210度的無敵海景，就決定不參與家中民宿經營，自己開一家軍事風格的背包客棧，讓年輕人到馬祖住宿可以有不一樣選擇。

5年多前從警政署退休，回南竿津沙開津沙客棧民宿的邱吉勇說，他57歲回馬祖，落葉歸根回鄉，想把自己住家蓋得好一些，讓住家兼民宿，沒想到趕上藍眼淚的熱潮，旺季時生意很好。他說，看著藍眼淚帶來觀光客，也改變了故鄉的風貌。