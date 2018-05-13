海大研究證實 馬祖藍眼淚非污染造成

2018-05-13

記者俞肇福／專題報導

馬祖近年因「藍眼淚」而聲名大噪，CNN列為全球必看的15大奇景；台灣海洋大學教授蔣國平領軍的研究團隊，歷經1年的採樣研究，證實馬祖藍眼淚（夜光蟲）是海洋自然生態，與中國閩江的汛期有關，並非外界懷疑的海洋生態惡化指標，還給藍眼淚清白。

證實是海洋自然生態 還它清白

近年網路上盛傳馬祖出現藍眼淚，可能是因為中國福建沿海地區的海洋環境太營養，產生優養化現象。香港也有藍眼淚，有學者研究指可能與當地農業污染嚴重有關。

而海大研究團隊推動「馬祖海域海洋生態整體調查計畫」，早在2016年4月起到12月底，就委請船長池銀城在南竿外海天天採水取樣，利用單離培養，發現螢光生物為夜光蟲。另在南竿鄉福澳港與介壽澳口周遭海域，利用浮游生物網進行大規模樣本採集，並用次世代定序技術，證明馬祖藍眼淚現象確實為夜光蟲所造成。

該研究推論夜光蟲非海洋污染生物後，海大更積極找發生原因。最近發表的「馬祖藍眼淚形成機制—藍眼淚非污染環境生物」研究，進一步發現每年4月到6月底是閩江的汛期，大量的閩江淡水流入位於閩江口的馬祖周邊，造成海水鹽度明顯變低，藍眼淚主要是由「異營性夜光蟲」（學術分類是無毒性渦鞭毛藻）所造成，數量與閩江汛期有密切關係；在汛期時，夜光蟲數量明顯增加，汛期結束後，夜光蟲也消失。

藍眼淚多寡 與閩江汛期有關

蔣國平說明，閩江河水帶來無機營養鹽，包括氮、矽、磷，提供微細藻類生長所需養分；矽明顯控制微細藻類，特別是矽藻的成長，矽藻是夜光蟲的主要食物，引發夜光蟲快速成長並形成「藻華」現象（微細藻類短期間大量增加狀態）。當汛期結束、閩江河水減少，矽藻成長也受限，夜光蟲因為食物不足也自然消失。這篇研究已登載在國際學術期刊《2018年海洋污染雜誌》 （Marine Pollution Bulletin）。

外界質疑夜光蟲是否為破壞環境的有害藻華生物？蔣國平說，有害的藻華生物危害環境有2個原因，第一是生物本身排放有毒物質，第二是藻華結束後，因為細菌大量分解死亡藻類，耗盡水中氧氣，造成魚類缺氧而大量死亡。夜光蟲是無毒渦鞭毛藻，不會產生有毒物質。

其次，馬祖夜光蟲藻華是矽藻刺激誘發所造成，當矽藻被攝食耗盡後，夜光蟲也跟著消失，研究中並未發現魚類有缺氧死亡的現象。

研究也證實，馬祖藍眼淚出現（夜光蟲增加）經主成分統計分析證實與閩江水中的矽有明顯正相關，與閩江水中的氮、磷無關，印證海大之前的大膽推論：馬祖藍眼淚非環境污染產物。

不過，蔣國平補充說，地球上熱帶或亞熱帶地區都有夜光蟲，但不確定形成原因是否都相同，畢竟海大團隊只做了馬祖藍眼淚的研究。