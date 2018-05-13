亞洲物理奧賽 我奪4金1銀

2018-05-13

〔記者劉力仁／台北報導〕我國參加在越南舉辦的第十九屆亞洲物理奧林匹亞競賽傳回捷報，在二十五個國家（地區）、一八八名參賽學生中，獲得四金、一銀、三銅，國際排名第三名。其中建中高三學生鍾尚軒更榮獲競賽主席所頒發的「最佳理論獎」，表現卓越！

榮獲金牌學生為：國立科學工業園區實驗高級中學曾憲揚、建中鍾尚軒、建中高瑋伯、建中姜理元；銀牌為台中一中陳昶瀚；銅牌為建中王維恩、台中一中羅培瑞、台中一中朱嘉棟。

鍾尚軒形容自己熱愛音樂、文學，但物理讓他感到浪漫。他生動地描述說，面對物理時，總感覺身在清晨大霧中，淡雅清香卻又伸手不見五指，他試圖尋到一絲結果，卻總在霧裡打轉，正當百思不得其解時，退後一步，須臾間整幅霧景都在他面前展開，他瞭解到整題思路，心情美好而愉悅；對打橋牌深感興趣的高瑋伯，未來希望就讀物理相關科系，並持續努力下去。

我國自二○○○年起參加此一競賽，至今總計榮獲六十三金、四十二銀、四十一銅及十四面榮譽獎，其中三次拿下國際排名第一。

今年我國代表隊由台師大培訓，從全國一四三所學校、一千八百四十七名學生中選出八名參賽。領隊為台師大教授高賢忠，副領隊為吳鳳科技大學教授蔡尚芳，台師大物理系教授賈至達、傅祖怡及清華大學物理系教授牟中瑜，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁工作。