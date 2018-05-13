高中生問轉型正義 小英：需謹慎避免加深傷痕

2018-05-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕五二○就職兩週年前夕，蔡英文總統昨天跟三百多名全台高中職學生對話。高中生的問題就像隨堂考般，蔡英文稱讚高中生切中要點，也回應學生們關心的教育、轉型正義等問題，她說轉型正義工作必須非常謹慎，否則將加深歷史傷痕，鼓勵年輕人多參與。

今周刊昨天舉行「預見十年後的台灣」總統與高中生面對面論壇，學生們搶著發問，還有學生特地坐夜車從高雄來提問。有學生建議蔡英文開設流行的Instagram帳號，蔡英文回說會跟幕僚討論。

「畢業可先當兵 與社會接軌」

高中生相當關心教育問題，包含如何讓人才留在台灣、教育經費應該增加等；蔡英文則提醒學生，高中畢業後不一定要立刻進入職場，可考慮先當兵，早點跟社會接軌。而且要學習再學習，未來不會只是中國跟台灣的競爭，也不會只是我們跟亞洲國家的競爭，而是全世界的競爭，自己要先準備好。

轉型正義也是許多學生關心的議題，台北市立大學附屬高級中學學生表示，轉型正義如果是改路名、改鈔票等表面工作，將造成更多社會對立。

蔡英文說，轉型正義是國家的大工程，做得不成功的話，歷史傷痕將繼續留下來，不定時發作，必須非常謹慎。促進轉型正義委員會人事案已通過，將設置很多研究人員，就是希望有完整面向的調查。

蔡英文也表示，年輕人是走向未來的人，用未來的角度看過去發生的事，她也請促轉會整合年輕人團隊，參與轉型正義工作。