低頭族顧目睭 20、20、20原則+吃蔬菜

2018-05-13

使用3C產品20分鐘 休息20分鐘 遠望20公尺

〔記者吳亮儀／台北報導〕研究發現過量壞膽固醇加上人工藍光刺激，會使視網膜細胞惡化，眼科醫師建議平時就該多保護眼睛，採取「廿、廿、廿」法則，也就是每使用３Ｃ產品廿分鐘，就休息廿分鐘、遠望廿公尺。

台大醫院眼科部醫師楊長豪說，大家已熟知用眼半小時就該休息十分鐘，但國外研究顯示，３Ｃ產品藍光的刺激較強，建議採「廿、廿、廿」法則，讓眼睛充分休息。「廿、廿、廿」的第三個廿，在國外是指廿英尺（約六公尺），但楊長豪說，國人很少以英尺為長度單位，重點是遠眺，建議還是以「廿、廿、廿」口訣熟記。

台大醫院和台北榮總合作的「壞膽固醇致視網膜病變」研究，發現壞膽固醇會讓細胞氧化壓力上升導致眼部病變，因此楊長豪建議民眾減少攝取壞膽固醇，增加攝取抗氧化食物，例如花椰菜、藍莓、薑黃素、葉黃素等，都有實證證明可保護眼睛。

國健署也曾發布指引建議民眾，最佳的護眼食物其實就是各種新鮮蔬果，不論深綠色葉菜，或是紅、橘、黃、紫等各種顏色的蔬果，都能提供各種抗氧化的營養。

國健署指出，有助於維持眼睛健康的抗氧化劑，包括維生素Ａ、Ｃ、Ｅ、類胡蘿蔔素，包括β胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素及花青素；而其它營養素如維生素Ｂ群，則負責維護視神經及角膜健康。

胡蘿蔔、葉黃素可一起吃

網路傳言指葉黃素不能和胡蘿蔔一起吃，因胡蘿蔔會阻礙葉黃素吸收；食藥署闢謠指出，天然蔬果中兩者營養素沒有多到會影響吸收，但若服用大量的β胡蘿蔔素及葉黃素，例如吃補充錠，就建議諮詢藥師或醫師。

食藥署指出，葉黃素和β胡蘿蔔素都屬於類胡蘿蔔素，在腸胃道的吸收路徑相似，所以有可能產生相互競爭的情況，但只有在同時服用高劑量的葉黃素與β胡蘿蔔素時，才會明顯降低兩者吸收，建議將兩者服用時間間隔拉長，就不會互相影響吸收了。