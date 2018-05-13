台版高年級實習生！苦練拉花半年 阿嬤變身咖啡師

2018-05-13

〔記者邱灝唐／台南報導〕「高年級實習生」台灣版！

台南舊市區一家咖啡廳，與社區合作、花了近半年時間，訓練四位年紀加起來近三百歲的阿嬤成為咖啡吧檯手，將於五月十七及廿日上線接待客人。八十二歲的許玉理阿嬤坦承：「受訓過程曾想放棄，但年輕人的鼓勵讓我堅持下去。」七十一歲的葉珠貴阿嬤則笑說：「拉花五杯有二杯成功，就要偷笑了。」

位於台南孔廟文化園區的銀同社區，半年前與當地店家合作，透過社區團隊「Oh Old ! 柑na店」，引薦社區長輩到第一線當「高年級實習生」，沖泡咖啡並接待客人，本月將先選二天，由四位阿嬤現場推出「熟齡咖啡」。

從磨豆到熱水流速 每週到店從頭學

過去幾個月來，阿嬤們每個禮拜四到店內實習，從最基礎的磨咖啡豆，到掌握熱水流速決定苦味和酸味等咖啡機操作，再打開蒸汽打奶泡練習拉花，一步一步練習。

許玉理阿嬤坦言過去沒有見過的義式咖啡機，一開始根本不清楚怎麼操作，原本想放棄，有年輕人的鼓勵才堅持下去。顧客則打氣說：「這年歲還會泡咖啡的人只剩你們了吧！」大大建立長輩們的信心。

七十一歲的葉珠貴和六十七歲的郭珠珍阿嬤說，當初是受里長鄭雀燕邀請才會到店內實習，一開始沒有想太多，越學越有興趣，雖然技巧還沒那麼精進，「拉花五杯有二杯成功就要偷笑了」，但看到電視上有關咖啡的節目都會仔細看完。七十歲的施素月阿嬤說：「會持續努力。」

咖啡店老闆娘吳瑋卿說，儘管拉花常失敗，但阿嬤們還是很用心學習，致力提供最棒的服務及咖啡，希望大家多多來品嚐阿嬤咖啡，也別忘了給阿嬤一個大大的微笑鼓勵。至於未來是否常態提供？他們正思考評估中。

而推動這項計畫的「Oh Old ! 柑na店」團隊，原本是成功大學透過科技部計畫安排研究生駐點在社區、協助社區推動相關研究。但四名建築所研究生畢業後，卻被台南「黏住」，繼續留在社區，辦理社區店家會議、開設供長輩學習的課程。例如這次的「熟齡吧檯手」，也創辦以老化社區為主題的「Oh Old ! 市集」，試圖創造世代交流的機會，也打開長輩的視野。