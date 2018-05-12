熬夜唸書配雞排+珍奶 1週就變「痘」花男

2018-05-12

文／卓孟輝、姜智釗

18歲的丁同學，進診間時著急地脫下口罩問：「醫師，最近臉上冒了好多痘痘，該怎麼辦？」問診後得知，他最近每天熬夜唸書，半夜肚子餓了就出門買雞排或是鹽酥雞加珍珠奶茶當消夜，才一個多星期就已「面目全非」了。

仔細觀察可發現，丁同學的臉部出油很明顯，兩頰和下巴的痘痘顏色很紅，有些化膿了，甚至很疼痛。

青春痘是一種毛囊皮脂腺的發炎性疾病，常在顏面、脖子、胸背和上臂等位置，出現紅疹、粉刺、化膿和疤痕等症狀。大部分的人都長過青春痘，尤其是正值青春期的男生，常感到十分困擾。約有20%的民眾會在臉上留下痘疤，影響了自信和社交。

中醫看待青春痘則有著「面皰」、「粉刺」或「皰瘡」等稱呼。研究發現，長青春痘的民眾容易有胃腸脹氣、口臭異味、胃食道逆流或便秘等消化系統的困擾。

另外，在高度的壓力下，男生的青春痘程度也會比較嚴重。

中醫認為青春痘多有熱，才會出現紅疹，甚至化膿，治療除了常用清熱的中藥之外，還很重視調整腸胃的功能和紓解壓力的影響，進而改善青春痘的症狀。

青春期戰「痘」 中醫食療幫忙

建議日常飲食要避開「肥甘厚味」，減少攝取高升糖指數的飲食，如油炸食物、含糖飲料、牛奶、巧克力等，以減少腸胃的負擔。

另外，儘量讓睡眠時間充足，安排調節壓力的活動，再搭配中醫的體質調理，還給民眾原本的青春面貌。

（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）