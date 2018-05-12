女性抗菌內褲抽檢 逾半不合格

2018-05-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕母親節將至，許多子女常會選購貼身女性用品做為禮物，新北市法制局消費者保護官在網路購物平台購買抽驗13款女性抗菌內褲，發現其中7款毫無抗菌能力，不合格率達53％。

法制局消費者保護官溫婉如表示，依據國家標準，抗菌紡織品是抗金黃色葡萄球菌及肺炎桿菌，實際抽樣並委託全國公證檢驗公司檢測，發現13款女性抗菌內褲中，僅3款整件具抗菌效果，另有3款是底襯布料抗菌，7款完全無抗菌功能，與一般內褲無異。

被檢測出無抗菌功能的內褲包括Anny Pepe粉色素面抗菌抗滲透機能生理褲、HalloBeauty維娜私語超柔竹纖維暖宮口袋3層防漏抗菌生理褲（3件組）、Lifeway Girl抗菌除臭低腰平口內褲、mamaway媽媽餵MERYL抗菌涼感印花內褲（2件組）、可蘭霓Clany舒適健康抗菌中腰褲、竹纖維抗菌彈性蕾絲花邊高腰內褲（3件組）、魔女的秘密瞬翹提臀抗菌內褲。

3款整件具抗菌功能的內褲為︰ATUM鋅添加抗菌抗敏中腰三角褲、GIAT台灣製碘紗抗菌萊卡無痕美臀褲，以及莎薇MODAL防臭抗菌健康中腰三角褲。

消費者保護官室主任王治宇表示，商品實際檢測無抗菌功能，涉違反商品標示法，已請廠商下架商品並限期改善，消費者若買到不合格商品，可主張退換貨權利。

13件產品 11件標示不符規定

另外，13件產品中有11款商品中文標示不符規定，例如未標明成分、洗燙處理方法等。新北市經濟發展局表示，依據商品標示法，廠商須在30天內改正問題，逾期若仍未改善者，標示錯誤將裁罰2萬至20萬元，標示不實將開罰3萬至30萬元。