七美、球子山燈塔 列下階段開放目標

2018-05-12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台灣共有36座燈塔，目前已有12座開放觀光，現正進行燈塔整建及發展計畫，交通部航港局副局長陳賓權表示，預計澎湖七美、基隆球子山燈塔是下階段開放的燈塔，花蓮奇萊鼻燈塔未來也可望透過預約制開放觀光。

國內有20座燈塔具百年以上歷史，介於60至100年也有8座，航港局表示，36座燈塔中，漁翁島、東莒島、東引島及烏坵嶼燈塔是國定古蹟；彭佳嶼、白沙岬、高雄燈塔是縣、市定古蹟；高美、鵝鑾鼻、目斗嶼、綠島燈塔則是歷史建築。

航港局科長劉正善表示，近來委託身為「燈塔迷」的台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授楊仁江，進行資料蒐集，發現許多有趣的小故事。像是西元1778年由民間籌資建造、全台第一座燈塔「漁翁島燈塔」，民國40年時因兩岸情勢緊張，曾有一段時間外觀被塗成迷彩，避免敵人空襲，直到58年才恢復現在的白色。

清朝時期的烏坵嶼燈塔，由於是洋官規劃設計，建造完成後，在塔身有英文紀念碑；民國60年時，政府發現燈塔名稱竟是英文，於是發文要求海關改為中文，當時燈塔人員覺得不妥，以臨時覆蓋方式改成中文，今年發現後，就讓紀念碑恢復本來樣貌。

陳賓權表示，現已陸續針對燈塔進行全面體檢，投入計畫總經費共2.45億元。未具文資身分的18座燈塔，委託規劃設計、監造標已於今年1月完成，工程標於5月1日決標，預計109年施工完竣；具文資身分的10座，預計今年12月底完成規劃設計，期在109年底以嶄新面貌再現風華。