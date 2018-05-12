老聲音數位化 彰化縣府重建庶民史

2018-05-12

記者林良哲／專題報導

歷史多是藉由文字、影像資料來呈現，但稍縱即逝的聲音是不是歷史的一部份？彰化縣文化局啟動「彰化聲音史料數位計畫」，將電台的老盤帶、南北管戲曲、各地台語腔調、白色恐怖受難者訪談及工作之歌謠等，加以整理並進行數位化，希望能將「聲音」保留下來，成為歷史記憶的一部份。

保存歌謠、戲曲、盤帶等資產

彰化縣文化局長陳文彬表示，聲音的歷史較不為人所重視，卻能補足文字、影像的不足。以電台的盤帶來說，主持人的聲音、語調，都保存著一個時代的氛圍，其中的廣告都是不少在地商家提供，從中可得知當時的社會、經濟狀況，若不加以重視，這些聲音將隨著歲月而消失，因此文化局積極找尋各種「老聲音」，在整理或錄音後，以數位方式加以保存。

整理白色恐怖受難者訪談

目前，位於彰化的中央廣播電台鹿港分台已裁撤，但建物仍完整保留。陳文彬指出，鹿港分台鄰近彰濱海岸，隔海與中國遙遙相對，於1966年設立後，成為政府對中國心戰廣播及蒐集「匪方」情報的地點。

電台在當年即接收到毛澤東泳渡長江後的談話，還包括他要年輕人「到大江大海去鍛鍊」的聲音，並以盤帶保存至今，這個聲音紀錄在中國已不復存在，中國甚至還有意跟台灣「購買」。

此外，鹿港分台也是在中國的台灣情報員接收「命令」的廣播站，當年常常以數字密碼傳遞台灣方面的任務給情報員，因此成為「軍事重地」，不僅有軍人固守，四周還有高大的圍牆及崗哨，已將全區提報文化資產，希望未來能在此設立「冷戰博物館」，而其所保存的「聲音」，將成為博物館的「重頭戲」。

國聲電台 保留大量黑膠唱片

另外，彰化市的「國聲電台」有65年歷史，電台內成立「有聲資料中心」，不但保存上萬片黑膠唱片，更留下不少盤帶，其中包括名人訪問及各廠商的廣告，成為有聲資料的重要「寶庫」。

陳文彬表示，彰化縣是南北管戲曲的中心，擁有不少超過百年歷史的子弟社團，這些演奏音樂或演戲的「聲音」，有的已錄製唱片，須將唱片數位化處理，未來才能保存下來。

加快錄下地方耆老台語腔調

另外，彰化縣主要語言為台語，而各地都有不同腔調，但因交通便利，許多腔調漸漸消失，例如鹿港腔（海口腔）、永靖腔（福佬客）等，這些特有腔調只剩下老一輩還會講，若不儘早錄音保存，將會消失。