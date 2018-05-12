499大戰不延長 中華電為亂象道歉

2018-05-12

台灣大、遠傳加碼「固樁

〔記者楊綿傑／台北報導〕電信大戰持續進行，中華電信掀起的四九九專案，引爆民眾爭搶小確幸。其他電信業者資費雖未明顯調整，也沒有延長優惠辦理期限計畫，但陸續傳出從其他面向加強力道，包括遠傳只要答應再續約兩年，就可以不用繳違約金換到新方案；台灣大則將優惠綁約年限從廿四個月拉長到三十個月，讓民眾感覺到優惠較久。

拉開「四九九之亂」序幕的中華電信昨召開記者會，董事長鄭優表示，當初是考量母親節到了，希望母親開心、全家開心，所以擴大優惠族群。他坦言，因同業也曾推出類似方案，此次回響效果超過預期，顯示中華電還是普遍受到社會大眾信賴，他感謝消費者青睞，也對大排長龍引發顧客抱怨表達歉意。

鄭優昨不忘向忙得焦頭爛額的員工表示歉意，面對各門市紛亂狀況，鄭優提出三大措施，包括門市業務將依申辦性質分由不同櫃台辦理，減少顧客等待時間；針對客戶流量、顧客較多的門市延長營業時間；擴大人力調度並依勞基法相關規定辦理。

對外界關心優惠辦理期限是否會延長，以消化搶辦的人潮？鄭優表示，這一次促銷是想讓大家感受小確幸，屬於短期促銷，目前沒有考慮延長；電信三雄之一的遠傳也表示，優惠期限不延長，就到本月十五日止，對於違約金也沒有特別優惠。

鄭優：老客戶持續有優惠

部分中華電信老客戶抱怨「忠實老客戶，卻沒有受到特別照顧」，鄭優則舉例，在通路買一件衣服，一週後打八折，衣服也不可能退。新方案並沒限制申辦對象，老客戶可以比較違約金及新方案何者優惠做考慮，所有顧客都有充分選擇機會。

鄭優也強調，老客戶一直都有贈送流量、出國旅遊抽獎、購機優惠等，不可能忽視老客戶。遠傳也表示，對老顧客有專屬優惠，例如最近就有健檢活動、購買家電優惠等措施。

吃到飽變多「不影響網速」

至於有民眾擔心，吃到飽人數變多，是否影響上網速度？總經理陳明仕解釋，中華電信一直持續進行網路建設，去年基地台成長四成，今年到目前為止也增加了三成。中華電信本身頻譜就大，整個容量不僅足夠，而且還在擴張中，足以提供顧客優良服務。