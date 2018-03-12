《愛肝加油站》肝臟移植評估通過 手術時機仍須審慎

2018-03-12

文／許金川

Q：我的先生是B型肝炎患者，肝硬化很多年了，9年前發現肝癌，當時做了動脈栓塞治療，之後情況很穩定都未再復發，但是最近回診檢查，發現肝癌復發了，大概有3至4顆，胎兒蛋白也升高到100多，醫師安排我的先生再入院做動脈栓塞治療，也建議做肝臟移植評估，可是上次栓塞後9年都未再復發，真的有嚴重到需要做肝臟移植嗎？

A：肝癌患者大都合併有B、C型肝炎帶原及肝硬化的問題，加上肝癌具有容易復發的特質，因此，治療的選擇相對較複雜，要顧及的層面也較廣，除了要考量腫瘤的大小、顆數、位置及有沒有轉移之外，有無肝硬化、肝臟功能正常與否也要一併納入評估。

您的先生有B肝及肝硬化，9年前接受動脈栓塞治療之後，都未再復發，算是治療相當成功，但是這次復發的腫瘤有3至4顆，屬於多發性的肝癌復發，動脈栓塞應該是治療的首選，但是由於每一次肝癌復發的情況不同，治療成效也很難預期，是否能如上一次治療後9年都未再復發，實在難預料。

您的先生有肝硬化，是肝癌好發的高危險群，日後肝癌是可能反覆復發的，先預做肝臟移植評估，是基於防患於未然的立場，並非一旦通過移植評估，就要馬上移植。

至於何時為最恰當的肝臟移植時機？須審慎評估，太早移植說不定是多此一舉，況且換肝也有其風險性，而且一輩子都要吃抗排斥藥；太晚移植一旦腫瘤太多顆或太大，或者已經有侵犯到血管或轉移出去，也就為時已晚，不適合移植了，喪失了移植的契機，甚至影響到生命就不妙了。

因此，若醫師評估病況有需要，最好還是先做好肝臟移植評估的準備。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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