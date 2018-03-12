一月港澳中客減少 日客攀升25％

2018-03-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局最新統計，今年一月來台觀光市場比去年同期增加四萬七千多人次，成長五．七六％；其中，港澳及中客市場分別下滑五％和十四％，學者分析，去年春節落在一月，今年則落在二月，可能是中國及港澳旅客減少主因。

不過，今年受花蓮地震影響，傳出三月起中客團將「逐月減半」，觀光局表示，若按此推算，今年度中客來台數量將比去年砍半，但觀光局仍希望入境市場可以維持千萬以上水準，甚至比去年微幅成長。

統計指出，今年一月份中國來台旅客較去年同期減少三萬七千零四十一人次，港澳旅客也呈下滑趨勢。非中客市場則穩定成長，像是去年表現稍差的日本市場，今年首月就有亮麗表現，旅客增加三萬二千五百零九人次，成長二十五．一二％，南韓旅客則略增一萬七千二百七十七人次，上升十五．四二％。

南韓、東南亞客也增加

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，農曆春節是華人旅遊旺季，但去年春節落在一月，今年則落在二月，是中國及港澳市場減少主因。而日本是亞洲第二大市場，且觀光客消費水準高，是今年度整體觀光市場能否成長的重要指標。另外，東南亞也表現不俗，整體市場成長超過三成，其中以菲律賓成長八十四．四％最好。

觀光局副局長張錫聰表示，觀光局歡迎每位旅客的立場從未改變，也希望兩岸的旅遊業者可以避免政治因素干擾，回歸市場機制。觀光局會持續與民間業者努力開拓潛力市場，將觀光的餅繼續做大。