太魯閣遊客少一半 阿里山轉型逆勢成長

2018-03-12

〔記者劉濱銓、曾迺強、王峻祺、蔡宗憲／綜合報導〕國旅人次近年屢降，地方業者分析下來，問題一堆，除了廉航盛行外，還有整體經濟環境差、一例一休及少子化衝擊等因素。國旅遊客數逆勢成長的大阿里山區旅遊業者則認為，唯有轉型、凸顯特色，才能確保商機。

墾丁飯店業加強網路行銷

墾丁到訪人數直直落，墾丁福容飯店表示，近期國旅團體和散客與去、前年同期相比，有下降的跡象，分析是網路訂房比價網及廉航盛行，民眾出國方便許多，飯店會朝網路及新媒體行銷努力吸客。

頗受國內旅遊及畢旅團青睞的墾丁福華飯店分析，國旅團的主要項目中，畢旅團因為台灣少子化，肯定是越來越慘；企業旅遊則因為「一例一休」傷害勞雇關係，不少企業乾脆縮減國旅福利；廉航則帶走許多原本選擇留在國內旅遊的年輕族群。

九族文化村盼政府改善交通

日月潭九族文化村則認為，縣市政府為了搶觀光財，紛紛舉辦展覽會與免費活動，分食不少客群。比方說園區櫻花祭要花六百多元的門票，縱使花況、園區環境、旅遊品質優良，但若遊客只為打發週休假期的時間，還是不會花錢上門。業者建議政府提升大眾運輸便利性與經濟景氣來改善。

太魯閣山月村負責人鄭明岡說，在中客縮減、韓團「過境不住」的壓力下，花蓮旅宿業紛紛轉向仰賴國旅維生，結果花蓮地震重創觀光產業，一夕間退房率高達八成，彷彿陷入觀光冰河期。

太管處重新開放步道攬客

太魯閣國家公園去年二月入園遊客逾四十四萬人，今年只剩十八萬五千多人，減少逾五成，除不見遊覽車團客外，就連國民旅遊人潮也大幅縮水。太魯閣國家公園管理處長楊模麟說，近期將重新開放新白楊等步道，並安排多場活動及解說員導覽，吸引民眾遊覽。旅宿觀光業者則全將希望寄託在台鐵觀光專列，盼能成為「救命符」。

「政府認為趁慘況『洗牌』淘汰劣幣，問題是『良幣』命也快沒了，怎麼洗？」一名資深旅遊業者怒批。他認為要增加民眾對國內旅遊的動力，短期恐怕只有「旅遊消費券」這個絕招。

墾丁高檔飯店指標凱撒飯店則認為，消費信心指數降低是最主要原因，業者只能在同中求異，異中再求特色，唯有服務才是價值核心。

阿里山國家森林遊樂區同樣受中客減少波及，但國旅遊客數卻在去年及前年連續兩年突破百萬人次大關，且去年比前年增加十萬五千多人次，突破舊式旅遊型態是關鍵之一。

像是有一○五年歷史的阿里山賓館平均住房率依舊有七成，業者求新求變，去年在萬聖節期間把歷史館二樓打造成「鬼屋」，吸引喜愛新潮的年輕國旅客群入住。

在台十八線（阿里山公路）開設茶行的業者莊美真說，大阿里山區適合深度旅遊，體驗鄒族部落文化、品嚐原住民特產，例如阿里山公路沿線的竹崎鄉石棹地區茶業者推出採茶、焙茶等遊程，讓遊客上山不只走馬看花。