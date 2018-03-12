交部砸2.78億 9大措施救花蓮觀光

2018-03-12

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕國旅因多項因素表現不佳，針對受地震影響的花蓮，交通部將挹注二．七八億元，協助當地觀光產業紓困與重建等。對於近來屢鬧出高價滷味等風波的南台灣旅遊，觀光局則擬編列三千萬元預算，補助南高屏澎觀光業者，讓產品更多元化，刺激國人出遊。

擬編3000萬補助南高屏澎觀光業者

立法院今邀交通部長賀陳旦業務報告，根據交通部書面報告，為活絡國民旅遊、因應中客減少衝擊，去年補助旅行業者包裝具在地特色的國旅產品，共補助五百六十一家業者、六千零五團，總計二億五千八百一十九萬餘元，帶動近十億元觀光效益。交通部也配合行政院核定國民旅遊卡新制，統計去年用於旅行業、旅宿業、交通運輸業、觀光遊樂業的消費金額總計四十六億多元。

官方表示，去年國內旅遊成本上升連帶影響旅遊人次，未來將陸續與地方觀光業者合作推出優惠、品質好的套裝行程。比如針對花蓮，交通部提出短中長期措施，將挹注二．七八億元。其中包括辦理「花蓮遊、花蓮加油」觀光計畫，投入約六千一百萬元，今年底前辦理包括旅宿業紓困、觀光遊樂業重建、推動國人國內團體旅遊、鼓勵自由行、旅宿優惠等九大措施。

另正辦理「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，預計明年底前投入二．一七億元，實施定期包機補助、藍色公路旅遊補助、創意旅遊活動、整合行銷參展與推廣、台鐵台北—花蓮觀光專門列車等五項計畫，未來將適時滾動檢討。

至於南台灣，觀光局擬編列三千萬元預算，補助南高屏澎觀光業者，規劃由澎湖、茂林、西拉雅跟大鵬灣等四個國家風管處，整合地方觀光業者推出優惠套裝行程，近期就會公布詳細方案內容。

整合6張好玩卡 可全台玩透透

此外，觀光局自一○四年起陸續補助各地方政府、整合地方資源推出「台灣好玩卡」TAIWAN PASS，民眾可在卡片中儲值選擇各類套裝行程，目前已有高屏澎、中台灣、北北基、宜蘭、台東、台南六張好玩卡，預計今年度整合六張卡，只要擁有其中一張卡，就能在全台灣玩透透。